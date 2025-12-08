Nowa strategia bezpieczeństwa USA. Warzecha o histerii w Polsce

Kilka dni temu ukazała się amerykańska nowa strategia obronna, która narobiła dużo szumu w Europie i w Polsce. Oczywiście w Polsce w standardowym klimacie, czyli bez zagłębiania się w to, w tym dokumencie naprawdę bardzo ciekawym jest, tylko na prostej zasadzie, że Donald Trump sprzyja Władimirowi Putinowi, Europa została źle potraktowana w tej strategii i właściwie na tym się analiza kończy. Tymczasem mamy do czynienia z dokumentem, jak powiedziałem, co najmniej bardzo ciekawym, jeżeli nie wręcz przełomowym, a przynajmniej przełomowym, jeżeli chodzi o ostatnie trzy dekady, które zresztą w tej strategii są przywoływane często jako okres prowadzenia przez Stany Zjednoczone błędnej na wielu polach polityki.