Pijany prokurator spowodował kolizję drogową

Do zdarzenia z udziałem prokuratora doszło w czwartek po południu w okolicach Koła w województwie wielkopolskim, w miejscu, gdzie obecnie prowadzony jest remont drogi. Pracownik kierujący ruchem dał sygnał nadjeżdżającemu pojazdowi, aby się zatrzymał. Gdy kierowca wykonał jego polecenie, w tył jego samochodu uderzył inny pojazd, którym jak się okazało, kierował prokurator.

Policja po przyjeździe na miejsce chciała zbadać go alkomatem, jednak nie wyraził na to zgody. Pobrano więc od niego krew, gdyż istniały poważne podejrzenia, że jest pod wpływem alkoholu. Wynik okazał się pozytywny. Prokurator noc spędził w policyjnej izbie wytrzeźwień.

Prokuratura Okręgowa w Koninie, która zajmuje się sprawą, przekazała, że występują wszystkie przesłanki, by pozbawić go immunitetu – podaje RMF FM. Akta sprawy zostały przekazane do Prokuratury Krajowej, która z kolei miała je przesłać do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. SN decyzję powinien podjąć w ciągu doby od momentu wpłynięcia wniosku.

Zgodnie z art. 80. Prawa o ustroju sądów powszechnych, sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. Nie dotyczy to jednak ujęcia sędziego na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Do czasu wydania uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej wolno podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki.

Pijana sędzia w Zamościu

W mediach regularnie można usłyszeć o pijanych sędziach lub prokuratorach, którzy siadają za kółko po spożyciu alkoholu. Na początku listopada policja z Zamościa zatrzymała sędzię Teresę Ziarkiewicz-Turzyniecką, która uczestniczyła w kolizji samochodowej. Okazało się, że była pijana.

Na ulicy Wyszyńskiego w Zamościu (woj. lubelskie) doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Z relacji policji wynika, że 59-latka kierująca suzuki najechała na tył hondy, którą prowadził 66-letni mężczyzna. Nikomu nic się nie stało.

Oboje kierowców przebadano alkomatem. Okazało się, że kobieta miała ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Trafiła do aresztu. Według ustaleń Onetu, to Teresa Ziarkiewicz-Turzyniecka, sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu.