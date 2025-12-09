Morawiecki ostrzega: Nadchodzi największa obniżka płac w III RP

Od 1 stycznia poważne zmiany czekają osoby zatrudnione na umowie zlecenie. Eksperci wskazują, że pensje tych pracowników mogą znacząco się obniżyć.

Były premier Mateusz Morawiecki zamieścił wpis, w którym ostrzega przed nadciągającymi obniżkami pensji. Do wpisu dołączył grafikę, gdzie podano szacunkowe wyliczenia

"Nadchodzi największa obniżka płac w III RP – firmowana przez Donalda Tuska. Ta grafika pokazuje czarno na białym: pracownik może stracić nawet ponad dwa tysiące złotych miesięcznie! Zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy to uderzenie jednocześnie w pracowników i przedsiębiorców! Kiedy drożyzna zjada domowe budżety, kiedy firmy walczą o przetrwanie, rząd Tuska dokłada Polakom kolejne kłody pod nogi: obniżkę pensji pracowników i większe obciążenie pracodawców!" – napisał były premier na portalu X.

Z grafiki zamieszczonej przez niego wynika, że osoby powyżej 26 roku życia zarabiający brutto 6000 zł po przejściu na umowę o pracę stracą ponad 213 zł, a osoby zarabiające 8000 – 294 zł. W przypadku osób poniżej 26 roku życia te kwoty będą wynosić odpowiednio aż 1288 zł i 1718 zł.

Rewolucja w umowach zlecenie

Na mocy decyzji urzędnika Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła od 1 stycznia 2026 roku zmienić kwalifikację współpracy prowadzonej w ramach B2B, umowy zlecenia lub umowy o dzieło na umowę o pracę. Do tej pory takie rozstrzygnięcia należały wyłącznie do sądów. Celem tej zmiany jest szybsze reagowanie na przypadki nadużyć wobec pracowników, jednak część przedsiębiorców obawia się potencjalnego wzrostu kosztów.

Dane wskazują, że w przypadku przekwalifikowania umowy kwoty wypłacane pracownikom netto ("na rękę") ulegną obniżeniu, natomiast koszty ponoszone przez pracodawców znacząco wzrosną. Zjawisko to dotyczy zarówno kontraktów B2B, jak i umów zlecenia oraz o dzieło, zwłaszcza przy niższych wartościach wynagrodzenia brutto. Oficjalnym powodem zmian jest usprawnienie działań PIP oraz zakończenie wieloletnich procesów w sądach.

