"Ustawa łańcuchowa". Sejm zdecydował ws. prezydenckiego weta

W środę wieczorem w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do tzw. ustawy łańcuchowej, nazywanej też "kojcową".

246 posłów głosowało za wnioskiem o ponowne uchwalenie tej ustawy. Przeciwko było 192 parlamentarzystów. Nikt nie wstrzymał się od głosu. W praktyce oznacza to, że Sejm podtrzymał weto prezydenta. Większość potrzebna do jego odrzucenia wynosiła 263. Koalicji rządzącej zabrakło więc 17 głosów.

Co ciekawe, udziału w głosowaniu nie wziął m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Lider PiS za pierwszym razem poparł projekt koalicji rządowej.

Weto prezydenta ws. "ustawy łańcuchowej"

Przypomnijmy, że na początku grudnia prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. ustawę łańcuchową, czyli nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, zakazującą trzymania psów na uwięzi i wprowadzającą rygorystyczne wymogi dotyczące kojców, w których są one trzymane. – Choć intencja – ochrona zwierząt – jest słuszna i szlachetna, to sama ustawa była źle napisana. Zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt. Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa. To prawo było oderwane od rzeczywistości – argumentował.

Jednocześnie Nawrocki postanowił wyjść z własną propozycją w tym zakresie. Projekt już trafił do Sejmu. Prezydencka inicjatywa zakłada wprowadzenie zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi, jednak z pewnymi wyjątkami (np.: transport, udział w treningu, zabieg weterynaryjny).

– Projekt pana prezydenta w sposób jasny i zdecydowany jest ukierunkowany na to, żeby spuścić nie tylko psy, ale wszystkie zwierzęta domowe. (...) Dzisiaj zamiast tej debaty, moglibyśmy rozmawiać o tej ustawie prezydenckiej albo o nowej propozycji, ale państwo chcecie politycznych igrzysk. (...) Moglibyśmy ponad podziałami to przeprowadzić, ale wy tego nie chcecie – stwierdził w środę w Sejmie Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.

