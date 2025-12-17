Partia Morawieckiego mogłaby zatrząść polską sceną polityczną? Jest sondaż

Od dłuższego czasu pojawiają się głosy o kryzysie w Prawie i Sprawiedliwości. Konflikt dotyczy kierunku, w jakim ma pójść partia i koncentruje się wokół osoby Mateusza Morawieckiego. W ostatnich dniach emocje wywołał wpis byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego, który bezpardonowo uderzył w byłego premiera.

We wtorek w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Morawiecki odniósł się do medialnych doniesień o napięciach wewnątrz PiS oraz spekulacji dotyczących swojej przyszłości politycznej. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości stanowczo zaprzeczył, jakoby rozważał odejście z partii lub budowę nowego ugrupowania. – Prawo i Sprawiedliwość to jest moja partia – podkreślił Morawiecki. – Nie ma mowy, że się podzielimy. Jesteśmy jednością – dodał.

Były szef rządu zaznaczył, że reaguje jedynie w sytuacjach, gdy atakowany jest on sam lub jego współpracownicy. Zapewnił również, że pozostaje w stałym kontakcie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. – Często rozmawiamy. Jesteśmy bardzo mocno nastawieni na pracę i pokazywanie Polakom, jaki jest nasz program i nasze działania – powiedział.

Na jakie poparcie może liczyć partia Morawieckiego?

"Gdyby Mateusz Morawiecki założył nową partię, czy rozważył(a)by pan/pani oddanie na nią głosu w wyborach w 2027 roku?" – zapytali respondentów ankieterzy SW Research w najnowszym sondażu dla Onetu.

Zdecydowana większość ankietowanych (60 proc.) odpowiedziała na pytanie przecząco. Jednak 17,1 proc. badanych zadeklarowało, że rozważyłoby głos na partię Morawieckiego. "To wynik, który w polskich realiach daje solidny »sufit« poparcia i realną szansę na odegranie istotnej roli w powyborczym rozdaniu" – skomentował portal.

Co piąty uczestnik badania (22,9 proc.) nie potrafił udzielił jednoznacznej odpowiedzi. "To grupa, która w przyszłości może przechylić szalę – w zależności od programu, liderów i sytuacji politycznej" – zauważył Onet.

Sondaż został zrealizowany w dniach 16-17 grudnia 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 827 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Czytaj też:

Czarny scenariusz dla Kaczyńskiego. Ten ruch może pogrążyć PiS