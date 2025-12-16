"Jako wiceprezes PiS proponuję". Morawiecki znalazł rozwiązanie konfliktu w partii?

W piątek odbyło się spotkanie władz PiS, które miało zażegnać trwający w partii konflikt. Skonfliktowana jest zwłaszcza frakcja byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz frakcja skupiona wokół Tobiasza Bocheńskiego, Przemysława Czarnka, Jacka Sasina i Patryka Jakiego. Tak się jednak nie stało, bo na spotkaniu nie był obecny Mateusz Morawiecki, który był na Podkarpaciu.

Konflikt między byłym premierem a politykami PiS trwa. Morawiecki został skrytykowany przez Jacka Kurskiego, który w obszernym wpisie w mediach społecznościowych ostro zrecenzował działania wiceprezesa PiS. Tymczasem Morawiecki, goszcząc na antenie Telewizji Republika, przedstawił propozycję rozwiązania konfliktu. Jak wskazał, w partii powinien powstać specjalny zespół, na kształt sztabu wyborczego, który reprezentowałby wszystkie nurty w Prawie i Sprawiedliwości.

– W kampanii potrafimy się spiąć i pracować w jednym kierunku. W dlatego jako wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości proponuję powołanie sztabu, który będzie reprezentował wszystkie nurty naszego środowiska (...) Jeżeli powołalibyśmy taki sztab, pozwoliłoby to koordynować politykę komunikacyjną i wyprzedzać pewne wydarzenia, narzucać tematy. Dzisiaj Tusk narzuca nam pewne tematy, takie które są dla niego wygodne. Ja chcę narzucać tematy, które są dla niego niewygodne: służba zdrowia, deficyt budżetowy – powiedział Morawiecki.

Tajne rozmowy Morawieckiego?

Jeden z zarzutów podnoszonych przez Kurskiego dotyczył rzekomego potajemnego spotkania Morawieckiego z koalicjantami Koalicji Obywatelskiej.

Portal Onet informował, iż wie o tym, że Mateusz Morawiecki wysyła emisariuszy do PSL. "Z drugiej słyszymy, że utrzymuje dobre relacje z minister od unijnych funduszy Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, która ma największe szanse na przejęcie władzy w Polsce 2050” – czytamy.

Serwis podkreśla, iż "tak się składa, że i PSL i Polska 2050 myślą o tym, z kim się związać, żeby w wyborach za dwa lata przekroczyć próg wyborczy”. "Morawiecki też zaczyna o tym myśleć” – wskazuje portal.

