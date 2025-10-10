Tańsze sanatoria. Tyle zaoszczędzą seniorzy

Według Głosu Seniora już ponad 650 tys. osób korzysta ze wspomnianych zniżek w ponad 4,5 tys. przedsiębiorstwach świadczących takie usługi w Polsce.

W programie bierze udział 71 placówek rozlokowanych na terenie całego kraju. Zniżki wynoszą od 5 do 20 proc. i dotyczą: noclegów, zabiegów, stref SPA, basenów, usług gastronomicznych.

W niektórych ośrodkach oferowane zniżki sięgają nawet 20 proc. na część usług. "Konstancinie-Zdroju seniorzy mogą liczyć na 10 proc. zniżkę na usługi uzdrowiskowe oraz około 20 proc. rabatu na zabiegi rehabilitacyjne" – czytamy na portalu polsatnews.pl.

Ważna informacja dla seniorów. Od tego zależy zniżka

Ulgi nie podlegają jednak łączeniu z refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia. Oferta obowiązuje jedynie w ramach pobytów prywatnych. Seniorzy, którzy chcą skorzystać ze zniżki, muszą wcześniej zapytać w wybranym obiekcie o szczegółowe warunki przyznawania rabatu, a także okazać kartę rezerwacji lub zameldowania.

Wysokość oferowanej zniżki jest uzależniona od okresu, w którym ma być realizowana. Poza latem rabaty są z reguły wyższe, co z kolei wpływa na większą atrakcyjność wyjazdów seniorów poza sezonem. Wyjazdy seniorów o takiej porze roku mogą oznaczać nawet setki złotych oszczędności.

Pełną listę sanatoriów i uzdrowisk, które honorują Ogólnopolską Kartę Seniora można znaleźć na oficjalnej stronie programu oks.glosseniora.pl.

Nowy cennik obowiązuje od 1 października. Dzięki niemu kuracjusze mogą zaoszczędzić nawet 200 zł na turnusie. "Najtańszą opcją pozostaje pokój wieloosobowy bez łazienki, którego koszt wynosi 222,60 zł poza sezonem i 249,90 zł w sezonie letnim. Najdroższe zakwaterowanie to pokój jednoosobowy z łazienką, który kosztuje teraz 684,60 zł (w sezonie letnim cena wzrasta do 858,90 zł). Obniżone stawki będą obowiązywać do końca kwietnia 2026 r., a od maja wróci droższy cennik sezonowy" – podało Ministerstwo Zdrowia.

