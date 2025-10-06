Ważne wyliczenia dla seniorów. Dostaną pismo z ZUS

Waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest 1 marca. Jednak już teraz dostępne są prognozy, które pozwalają ma wstępne oszacowanie podwyżki świadczeń. Należy pamiętać, że ostateczna informacja o podwyżce trafi do osób uprawnionych pocztą tradycyjną lub poprzez serwis internetowy ZUS/PUE.

Wstępne wyliczenia opierają się na prognozach rządowych oraz przyjętych projektach rozporządzeń. Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony na początku 2026 roku przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2026 roku waloryzacja emerytur ma wynieść około 4,9 proc. Taki jest minimalny wskaźnik określony w przepisach. Zmiany wejdą w życie 1 marca 2026 r. i obejmą wszystkie świadczenia wypłacane przez ZUS i KRUS.

Co istotne, wciąż nie ma porozumienia ws. nadchodzącej waloryzacji. Związki zawodowe postulują bowiem wyższy wskaźnik, który uwzględniałby realny wzrost płac – 5,95 proc. Z kolei rząd chcę utrzymać waloryzację na poziomie 4,9 proc. Dodatkowo prezydent Karol Nawrocki zaproponował podwyżkę kwotową, która ma wynosić 150 zł dla emerytów, których świadczenie wynosi mniej niż 2600 zł. Seniorzy pobierający emerytury nieprzekraczające 2600 zł najbardziej odczułyby korzyści z prezydenckiej propozycji waloryzacji. Z kolei osoby otrzymujące świadczenia w wysokości od 3000 do 4000 zł zyskają więcej na wariancie procentowym – przy emeryturze równej 4000 zł podwyżka wyniesie około 196 zł – wylicza Interia.

Dwa scenariusze

Scenariusz, w którym waloryzacja wynosie 4,9 proc. oznacza, że od marca minimalna emerytura wzrośnie o ok. 92 zł brutto. Obecnie to 1878,91 zł, a po podwyżce ok. 1971 zł. Na rękę uprawnieni dostaną średnio o 83-85 zł więcej.

Waloryzacja obejmie także dodatkowe świadczenia – "trzynastkę" oraz "czternastkę", przy której obowiązuje próg dochodowy wynoszący 2900 zł brutto.

Emerytury w wysokości ok. 2500 zł brutto zostaną podniesione o 98 zł brutto. Z kolei świadczenia na poziomie 3000 czy 4000 zł będą wyższe o odpowiednio ok. 147 zł i 196 zł brutto.

Według wyliczeń Interii w scenariuszu, w którym waloryzacja zostanie przeprowadzona według wskaźnika na poziomie 5,95 proc., świadczenia będą wynosić: świadczenie minimalne – 1 990,71 zł (+111,80 zł); świadczenie na poziomie 2000 zł – 2 119 zł (+119 zł); świadczenie na poziomie 3000 zł – 3 178,50 zł (+178,50 zł); świadczenie na poziomie 4000 zł – 4 238 zł (+238 zł).

Czytaj też:

ZUS sprawdza emerytów. Część będzie musiała oddać niemałe pieniądzeCzytaj też:

Ryczałt energetyczny. Sprawdź, komu się należy