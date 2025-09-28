ZUS sprawdza emerytów. Część będzie musiała oddać niemałe pieniądze

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wypłatę 14. emerytur. Świadczenie wprowadzone przez rząd Zjednoczonej Prawicy już na stałe wpisało się w kalendarz transferów obsługiwanych przez ZUS. Również emeryci, którzy co roku otrzymują dodatkowe pieniądze, chwalą to rozwiązanie. Przypomnijmy, że kwota świadczenia jest równa wysokości minimalnej emerytury. W tym roku to to 1878,91 zł brutto. Taką kwotę otrzymają wszyscy, których podstawowa emerytura wynosi nie więcej niż 2900 zł brutto. Jeśli jednak jest ona wyższa, to zastosowana będzie zasada "złotówka za złotówkę". Warto pamiętać, że "czternastka" nie zostanie wypłacona jeżeli jej kwota będzie niższa niż 50 zł. Terminy płatności 14. emerytury w ZUS to 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca

Jednak niewielu wie, że są sytuacje, w których wypłacone "czternastki" należy zwrócić. Taka sama sytuacja może mieć miejsce również w przypadku 13. emerytury.

"Jeżeli w wyniku rozliczenia świadczenia okaże się, że na 31 sierpnia świadczenie podlegało zawieszeniu z uwagi na przekroczenie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 13. i 14. emerytura podlega zwrotowi" – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swoje stronie internetowej.

Rząd nie rozpieszcza emerytów

Warto wiedzieć, że rząd ma możliwość podwyższenia kwoty 14. emerytury w danym roku. Wystarczy do tego odpowiednia decyzja. Niestety w tym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie skorzystało z takiej możliwości. W czerwcu na rządowych stronach opublikowano projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Obecnie ZUS obsługuje 6,361 mln emerytów, których łączna kwota ich świadczeń w kwietniu tego roku wyniosła 26,707 mld zł. W okresie od grudnia 2023 do grudnia 2024 liczba emerytów wzrosła o 100 tys. osób.

