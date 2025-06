Jest projekt ws. "czternastki". Złe wieści dla seniorów

Resort rodziny przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie wypłat 14. emerytury w tym roku. "Czternastka" będzie wypłacona we wrześniu. Uprawnieni mogą się spodziewać świadczenia poprzez przelew lub przekaz z emeryturą lub rentą.

Zgodnie z przepisami czternastka wynosi tyle, co minimalna emerytura. W tym roku to 1 tys. 878 zł i 91 gr brutto. Ostatecznie do ręki trafi mniej, ponieważ od całościowej kwoty odciągana jest składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy.

Świadczenie będzie wypłacone osobom, których świadczenie podstawowe – emerytura lub renta – nie przekracza 2 tys. 900 zł brutto. Jeśli jest wyższe, wtedy czternastka jest pomniejszana za zasadzie "złotówka za złotówkę" (każda złotówka przekroczenia limitu to złotówka mniej w ramach "czternastki").

"Należy podkreślić, że żadna siła polityczna nie zapowiedziała wygaszenia tzw. czternastki. tak więc wszystko wskazuje, że świadczenie to będzie nadal oferowane polskim seniorom. ale rzeczywiście utrzymanie dotychczasowego progu dochodowego na poziomie 2 tys. 900 zł brutto będzie prowadziło do tego, że przy zwiększających się z roku na rok emeryturach, coraz mniejsza liczba osób będzie tą tzw. czternastkę otrzymywać" – powiedział "Faktowi" dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego.

Rząd mógłby skorzystać z rozporządzenia podnoszącego kwotę "czternastki", bowiem przepisy dają taką możliwość. Jednak w projekcie rozporządzenia, jaki przygotował resort rodziny i który właśnie publikowano na rządowych stronach, nie przewidziano podniesienia kwoty tego dodatku.

Tyle wynosi przeciętna emerytura. Sprawdź, czy taką otrzymujesz

Najnowsze opracowanie dotyczące przeciętnej emerytury w Polsce oraz liczby osób pobierających świadczenie zostało opublikowane w raporcie "Miesięczna informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych".

Jak wynika z dokumentu, przeciętna emerytura wynosi obecnie 4198,58 zł. Dla porównania – uśredniona kwota tego świadczenia w ubiegłym roku wyniosła 3862,61 zł. W ciągu całego 2024 roku ZUS wysłał 292,290 mld zł emerytur

Obecnie ZUS obsługuje 6,361 mln emerytów, których łączna kwota ich świadczeń w kwietniu tego roku wyniosła 26,707 mld zł. W okresie od grudnia 2023 do grudnia 2024 liczba emerytów wzrosła o 100 tys. osób.

