Ponad 4 tys. złotych ekstra. Ta grupa zawodowa się ucieszy

W kwietniu 11 tysięcy nauczycieli pobierało nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – odpowiednik emerytur pomostowych (w kwietniu emerytury pomostowe pobierało 40 tys. osób, a przeciętna ich wysokość wynosiła 5599,62 zł). Średnia wysokość "kompensówki" wyniosła 4,2 tys. zł (dokładnie 4207,16 zł).

ZUS opublikował dane, z których wynika że dla porównania w marcu świadczenie to pobierało 11,3 tys. osób, a średnia kwota wynosiła 4208,62 zł. W lutym 2025 roku liczba beneficjentów to 11,5 tys. osób, a średnia wysokość świadczenia to 3981,54 zł. Natomiast w styczniu 2025 roku świadczenie pobierało 11,7 tys. osób, a średnia kwota wynosiła 4010,11 zł.

Widać, że liczba nauczycieli korzystających z tego świadczenia w kwietniu 2025 roku była niższa niż w analogicznych okresach w latach poprzednich. W kwietniu 2024 roku świadczenia kompensacyjne pobierało 12,3 tys. osób, średnia wysokość wynosiła 4022,52 zł. W kwietniu 2023 roku: 13,1 tys. osób i 3561,09 zł. Z kolei w kwietniu 2022 roku świadczenie pobierało 13,5 tys. osób, a średnia kwota wynosiła 2849,89 zł.

Komu przysługuje "kompensówka"?

W przeciwieństwie do emerytur pomostowych, świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli to świadczenie o charakterze wygasającym. Zgodnie z ustawą obowiązującą od 2009 roku o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, świadczenie to może być przyznane nauczycielom posiadającym 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej, pracującym na co najmniej jedną drugą etatu. Wiek uprawniający do świadczenia stopniowo wzrastał w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W latach 2025-2026 nauczyciel może otrzymać świadczenie, jeśli ukończył 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna).

Komu przysługuje świadczenie? Jest przeznaczone dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Nauczyciele pobierający "kompensówki" nie mogą kontynuować pracy zawodowej.

