Chcą zatrudnić polskich nauczycieli. Oto ile można zarobić

W rządowym serwisie ePraca pojawiła się oferta pracy w gminie Boden w Szwecji. Propozycja jest skierowana do polskich nauczycieli. Dostępne jest pięć wakatów. Aplikacje można przesyłać do końca grudnia poprzez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Po raz pierwszy ogłoszenie dotyczące pracy w Boden znalazło się w serwisie ePraca w lipcu br.

Nauczyciele mogą zarobić ponad 11 tys. zł

Szwedzi szukają nauczycieli do realizacji zadań dydaktycznych w szkołach podstawowych. Chodzi o różne, nieokreślone w ogłoszeniu, przedmioty. Proponują umowę o pracę, w wymiarze 45 godzin tygodniowo.

Wynagrodzenie brutto wynosi od 29 tys. do 32 tys. szwedzkich koron, czyli około 11,2-12,3 tys. złotych. Dodatkowo pracodawca zapewnia m.in. ubezpieczenie zdrowotne oraz dodatek do zasiłku rodzicielskiego, a także elastyczny grafik, płatny urlop w czasie ferii i wakacji.

"Dodatkowe świadczenia – do uzgodnienia z pracodawcą. Wspierające środowisko pracy. Równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Ubezpieczenie zdrowotne, emerytura pracownicza i dodatek do zasiłku rodzicielskiego. Wsparcie finansowe w relokacji i nauce języka szwedzkiego – dofinasowanie z Ukierunkowanych Programów Mobilności (TMS). Szczegóły dofinasowania kosztów relokacji i kursu języka szwedzkiego zostaną przedstawione zainteresowanym kandydatom. Wysokość pensji brutto: do 32.000 SEK (netto: 22.000 SEK)" – czytamy w ogłoszeniu.

W wymaganiach podano, że gmina Boden poszukuje nauczycieli, którzy mają co najmniej roczne doświadczenie oraz znają język angielski i szwedzki na poziomie B1. Ponadto wykształcenie pedagogiczne musi zostać potwierdzone przez Krajową Radę Edukacji w Szwecji. Wówczas wymagana będzie już znajomość języka szwedzkiego na poziomie C1. Praca rozpoczyna się na początku sierpnia 2026 r.

W Szwecji pensje nauczycieli nie są odgórnie ustalone. Wysokość wynagrodzenia zależy od indywidualnych negocjacji.

