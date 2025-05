Krzyże w szkołach zostaną usunięte? Jednoznaczne słowa Nowackiej

Barbara Nowacka uważa, że kwestia obecności krzyży w salach lekcyjnych powinna pozostać w gestii dyrekcji, rodziców i uczniów.

– To jest decyzja bardzo często społeczności, i nie chciałabym tego zmieniać. Niech będzie tak, jak jest, niech mają wybór ci, co w szkole są, w szkole uczą. My działamy na rzecz tego, żeby znormalizować pewne relacje państwa i Kościoła – powiedziała, zaznaczając, że dla niej "sfery sacrum i profanum powinny być rozróżnialne".

Walka o nauczanie religii w szkołach

Od 1 września liczba lekcji religii i etyki zmniejszy się z dwóch do jednej w tygodniu. Katechezy będą organizowane bezpośrednio przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi lub bezpośrednio po nich. Zasada nie będzie obowiązywać w tych oddziałach szkoły podstawowej, w których (na dzień 15 września) wszyscy uczniowie będą uczęszczać na lekcję religii lub etyki.

Resort edukacji ograniczył możliwość łączenia uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej w grupy międzyklasowe podczas zajęć religii i etyki. Taka sytuacja będzie możliwa jedynie wtedy, gdy uczestnictwo w takich lekcjach zadeklaruje mniej niż siedmioro uczniów w klasie.

Przeciwko zmianom protestują zarówno Episkopat, jak i katecheci. Ci ostatni skierowali skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jednocześnie, we współpracy z Instytutem Ordo Iuris, podjęli inicjatywę ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie obowiązku uczestnictwa uczniów w lekcjach religii lub etyki.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Katechetów Świeckich tłumaczą, że wysłali skargę na rozporządzenie ministra edukacji do Strasburga, ponieważ krajowa ścieżka prawna została wyczerpana. Polscy katecheci zainicjowali także utworzenie Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej.

