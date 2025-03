Narasta spór o religię w szkole. Katecheci złożyli skargę do Strasburga

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich skierowało skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z reformami MEN dotyczącymi organizacji lekcji religii. Jednocześnie, we współpracy z Instytutem Ordo Iuris, podjęło inicjatywę ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie obowiązku uczestnictwa uczniów w lekcjach religii lub etyki.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Katechetów Świeckich tłumaczą, że wysłali skargę na rozporządzenie ministra edukacji do Strasburga, ponieważ krajowa ścieżka prawna została wyczerpana. Polscy katecheci zainicjowali także utworzenie Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej.

Katecheci będą zbierać podpisy pod obywatelskim projektem

– Członkowie Komitetu złożyli w Biurze Podawczym Sejmu zawiadomienie 19 marca br. Marszałek Sejmu ma 14 dni na jego rozpatrzenie. Spodziewamy się, że decyzja zapadnie najpóźniej 2 kwietnia. Wkrótce po jej ogłoszeniu rozpocznie się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, potocznie nazywanym "Tak dla lekcji religii i etyki w szkole" – poinformowali przedstawiciele SKŚ. Projekt przygotowany dla stowarzyszenia przez Instytut Ordo Iuris zakłada nowelizację ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Prawo oświatowe.

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich proponuje, aby uczniowie mieli obowiązek uczestnictwa w dwóch godzinach religii lub etyki tygodniowo. Możliwość zmniejszenia tego wymiaru do jednej godziny miałaby istnieć jedynie za zgodą diecezjalnego biskupa Kościoła katolickiego lub władz zwierzchnich innych wspólnot wyznaniowych. Nowe regulacje obejmowałyby przedszkola, szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, z wyłączeniem placówek dla dorosłych.

Rodzice lub pełnoletni uczniowie musieliby corocznie do 10 lipca składać deklarację dotyczącą wyboru między religią a etyką, z możliwością uczestnictwa w obu zajęciach. Zmiany miałyby dotyczyć szkół publicznych, niepublicznych oraz prywatnych. Katecheci chcą, aby ocena z religii lub etyki była umieszczana na świadectwie szkolnym, miała wpływ na promocję do kolejnej klasy i była wliczana do średniej ocen.

Zdaniem autorów propozycji szkoła, jako jedno z kluczowych środowisk wychowawczych, kształtuje kolejne pokolenia i odgrywa fundamentalną rolę w przekazywaniu wartości. Zwracają oni uwagę, że zmiany wprowadzone przez minister edukacji Barbarę Nowacką ograniczają młodzieży możliwość rozwoju zgodnie z wartościami wyznawanymi przez znaczną część społeczeństwa.

Aby projekt mógł trafić pod obrady Sejmu, w ciągu trzech miesięcy konieczne będzie zebranie co najmniej 100 tysięcy podpisów poparcia.

