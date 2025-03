Ta ocena zniknie ze świadectw? "Nauczyciele się załamią"

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje kolejne zmiany w zasadach oceniania uczniów. Jak podał "Newsweek", resort kierowany przez Barbarę Nowacką chce zrezygnować z ocen z zachowania. Zmiana ma wejść w życie w 2026 r. Wcześniej potrzebna będzie nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

Biuro prasowe MEN potwierdziło w rozmowie z portalem WP Parenting, że planuje zmianę zasad oceniania zachowania uczniów. Docelowo ocena z zachowania na szkolnych świadectwach ma zostać zlikwidowana. Wcześniej szkoły czeka tzw. okres przejściowy. Eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych zalecają, aby wprowadzić opisowy system oceniania. Na czym będzie polegać? Uczniowie będą samodzielnie, pod nadzorem nauczycieli, opracowywać opis swojego zachowania.

Nowy pomysł MEN. "Nauczyciele się załamią"

Obecny system oceniania zachowania uczniów w szkole budzi wiele kontrowersji. Pojawiają się głosy, że stopnie często nie odzwierciedlają rzeczywistego zachowania ucznia, a jedynie jego zdolność do spełniania określonych wymagań. Za zachowanie uczeń nie dostaje w dzienniku "piątek" czy "jedynek", tak jak w przypadku poszczególnych przedmiotów szkolnych. Jednak jest ono oceniane według tradycyjnej skali sześciostopniowej: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie oraz naganne. Ocena zachowania nie ma wpływu na promocję do następnej klasy ani ukończenie szkoły. Natomiast ocena wzorowa lub bardzo dobra otwiera drogę do zdobycia świadectwa z tzw. czerwonym paskiem.

W MEN pracuje zespół ds. praw i obowiązków ucznia. Zajmuje się m.in. zmianą zasad oceny zachowania. – Nie chcemy tego robić gwałtownie, bo widzimy, jaką dezorientację w szkołach przyniosła likwidacja ocen z prac domowych bez okresu przejściowego – powiedział informator "Newsweeka". MEN planuje przeprowadzić konsultacje z nauczycielami. – Nauczyciele się załamią – stwierdził rozmówca "Newsweeka".

Czytaj też:

Dwa nowe przedmioty szkolne. Nowacka zatwierdziła podstawy programoweCzytaj też:

Nowacka ma kłopoty. Nauczyciele domagają się podwyżek