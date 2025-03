"Wrzosek jest współwinna tej nienawiści". Ostry komentarz polityka PiS

Polityk był gościem w RMF FM, gdzie w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem podzielił się swoją opinią na temat Ewy Wrzosek. Zdaniem Jabłońskiego prokurator wielokrotnie zapowiadała, że "będzie łamać prawo".

Jabłoński staje w obronie Ozdoby

– To nie jest ofiara. Ona jest współwinna tej nienawiści – dodał były wiceminister spraw zagranicznych, który także stanął w obronie swojego partyjnego kolegi, Jacka Ozdoby, który ostatnio wywołał kontrowersje swoimi agresywnymi wypowiedziami pod adresem Ewy Wrzosek.

Prokurator generalny Adam Bodnar wystosował pismo do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Roberty Metsoli, z prośbą o podjęcie działań mających na celu ocenę postawy europosła PiS, Jacka Ozdoby, wobec prokurator Wrzosek. Chodzi o niewłaściwe wypowiedzi, które zostały zarejestrowane przez TVP Info. Krzysztof Ziemiec zapytał o tę sytuację swojego gościa.

– Adam Bodnar zachowuje się w sposób skrajnie cyniczny. Nie reagował na przejawy nienawiści, hejtu, obrzydliwe hasło o 8 gwiazdkach, które były publicznie wygłaszane przez wielu polityków jego formacji – również tych, którzy obecnie zasiadają w Parlamencie Europejskim – mówił Paweł Jabłoński w RMF FM. – Teraz nagle próbują przedstawiać panią prokurator jako ofiarę, chociaż to ona jest tą, która zionie nienawiścią w stronę swoich przeciwników – dodał.

Polityk PiS: Bodnar jest ślepy na jedno oko

Były wiceszef MSZ oskarżył Bodnara o "ślepotę na jedno oko". – Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, najwyraźniej zapomniał o swoich obowiązkach. Zwraca się teraz do instytucji europejskiej, by ścigała polską opozycję. To najlepiej pokazuje mentalność Bodnara – ocenił.

Odnosząc się do słów Jacka Ozdoby na temat Ewy Wrzosek ("ja ją popchnę, niech spie**la", "Ona jest psychiczna"), Jabłoński odpowiedział niejednoznacznie: "Jeśli będziemy karać posłów za tego typu wypowiedzi, to cała PO powinna złożyć mandaty za słowa, które same wypowiadały". "Oni teraz starają się kreować na ofiary, choć to oni są sprawcami tej nienawiści" – podkreślił polityk PiS.

