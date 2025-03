"Można było postąpić inaczej". Budka zabrał głos w sprawie Wrzosek

W sobotę, w wieku 66 lat zmarła Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracownica prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiS zwracają uwagę na fakt, że urzędniczka była w środę przesłuchiwana w charakterze świadka przez prokurator Ewę Wrzosek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Pełnomocnik Skrzypek nie został dopuszczony do jej przesłuchania. Uczestniczyli w nim natomiast mec. Jacek Dubois oraz prawnik z kancelarii Romana Giertycha, posła Koalicji Obywatelskiej.

Sprawa "dwóch wież" po latach wróciła do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Chodzi o plany wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki Srebrna działce w Warszawie. Zawiadomienie w sprawie popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego pod koniec stycznia 2019 r. złożył w prokuraturze jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera. Chociaż w 2019 r. postępowanie zostało umorzone, obecne kierownictwo Prokuratury Krajowej zdecydowało się je wznowić. Śledztwo prowadzi prokurator Ewa Wrzosek.

Budka o "błędzie" w sprawie Wrzosek

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Zoll był pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy nie razi go polityczne zaangażowanie prokurator Wrzosek, która prowadziła przesłuchanie Skrzypek. – Jeśli byłbym szefem pani Wrzosek, albo byłbym panią Wrzosek, to wtedy bym nie występował w tej sprawie – odparł. Jako powód wskazał to, że "właśnie mogą być tego typu podejrzenia". W jego ocenie przydzielenie sprawy "dwóch wież" prokurator Wrzosek "to błąd". – Moim zdaniem nie powinna przyjmować tej sprawy – podkreślił.

– Tak, prof. Zoll jest dla mnie autorytetem. I rozumiem jego zastrzeżenia, jeżeli chodzi o pewne kwestie procesowe, zwłaszcza jeśli chodzi o dobór prokuratora w tej sprawie – skomentował w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News Borys Budka.

Dopytywany, czy podpisze się pod słowami prof. Zolla, że wyznaczenie Wrzosek było błędem, europoseł KO odpowiedział: – Tak, uważam, że było to… Mimo całej mojej sympatii zawodowej, bo wiem, jak dobrym prokuratorem jest pani Ewa Wrzosek, jak profesjonalnym prokuratorem jest, to jednak w tej sprawie można było postąpić inaczej.

– Tylko czasy, w których to politycy wyznaczali prokuratorów, się skończyły – dodał.

Czytaj też:

Senator Trzeciej Drogi: Prokurator Wrzosek szkodzi śledztwuCzytaj też:

Owsiak zwrócił się do Wrzosek. "To się nie mieści w głowie"