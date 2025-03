"Tefałeny relacjonują to w zachwycie". Ziemkiewicz przypomniał narrację z przeszłości

Premier Donald Tusk wybrał się w sobotę na granicę z Białorusią. Towarzyszyli mu wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

Na miejscu Tusk wygłosił mowę do mediów. Oznajmił m.in., że każda osoba uczestnicząca w procederze nielegalnego przemycania ludzi jest częścią "bardzo brudnego biznesu". Premier pochwalił za skuteczność zatrzymań nielegalnych przekroczeń żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i policji, podkreślając, że to efekt ich determinacji. Skuteczność ma obecnie wynosić 98 procent. Polityk mówił też o Tarczy Wschód i mobilizowaniu Europy do finansowania ochrony polsko-białoruskiej granicy.

twitter

W stanowczych słowach do wypowiedzi premiera za pośrednictwem serwisu X odniósł się Rafał Ziemkiewicz. Publicysta "Do Rzeczy" zwrócił uwagę, że narracja Tuska w kwestii granicy jest dziś nieco inna, niż wówczas, kiedy jego partia była w opozycji, a PiS i Konfederacja przegłosowały budowę zapory na granicy z Białorusią bez jej poparcia. Jednocześnie sprzeczności tej z jakiegoś powodu wydają się nie dostrzegać sprzyjające obecnej władzy media.

Ziemkiewicz: Tusk się odnalazł

"Tusk się odnalazł. Jakby nic, pojechał na wschodnią granicę celebrować «największe łajdactwo rządów PiS» jako swój wielki, europejski sukces. Oddaje hołd żołnierzom i straży granicznej, potępia «społeczników» przeprowadzających «biednych ludzi szukających swojego miejsca na ziemi» tłumacząc im, że stanowią część «bardzo brudnego biznesu», potrząsa piąstką do UE zapowiadając, że nie podporządkuje się «paktowi migracyjnemu». Z niejasnego powodu nie włączył tym razem do swojego orszaku pań Ochojskiej, Holland ani Kurdej Szatan. Tefałeny relacjonują to w zachwycie ani wspominając o tajemnych masowych grobach w białowieszczańskich lasach i Ibrahimie ukrywającym się od tygodni w granicznej rzece» – czytamy we wpisie Ziemkiewicza.

"Jeszcze parę sondaży..."

"Jeszcze parę sondaży i Tusk zapowie rozbicie ubeckiego układu, wygnanie z sądów «nadzwyczajnej kasty» i wstawanie z kolan w stosunkach z Niemcami" – dodał.

"Jaka szkoda, że z tego wszystkiego prawdą jest tylko zablokowanie inwestycji, horrendalne zadłużanie oraz giertychizacja państwa i stawianie wiatraków" – podsumował publicysta.

