"Maczety w ruch". Tusk zapowiada "rok przełomu"

W poniedziałek premier Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami zespołu ds. deregulacji, na którego czele stoi prezes InPostu Rafał Brzoska. Tematem było podsumowanie dotychczasowych działań dot. uproszczenia przepisów.

– Dziękuję za zaangażowanie strony społecznej nie tylko we współpracy z rządem, ale także z politykami i środowiskami opozycyjnymi. Mówię o tym ze świadomością, że będziemy potrzebowali wsparcia międzyśrodowiskowego dla wielu rozwiązań, będziemy przygotowywali wspólnie ze stroną społeczną projekty ustaw, a więc będziemy szukali większości parlamentarnej i szerzej, bo nie chodzi tylko o sam fakt głosowania w przyszłości, ale o takie poczucie wspólnoty interesów – powiedział Tusk na konferencji w KPRM.

"Polska przedsiębiorczość to nasz skarb narodowy. Najwyższy czas uwolnić ją z gąszczu absurdalnych przepisów. Im prościej, tym lepiej. To będzie rok przełomu. Pierwszy pakiet Brzoski przekazany do realizacji. Maczety w ruch" – napisał na platformie X po spotkaniu szef rządu.

111 propozycji deregulacyjnych

– Do rządu, włącznie z dzisiejszym pakietem, poszło ponad 110, dokładnie 111 propozycji deregulacyjnych. Dzisiaj odpalamy na stronie internetowej licznik odliczający 100 dni od momentu oficjalnego przekazania stronie rządowej tych pierwszych 111 propozycji – poinformował w poniedziałek Rafał Brzoska.

– Liczba absurdów biurokratycznych jest przytłaczająca. Co mnie najbardziej cieszy, ponad politycznymi podziałami wszyscy widzą potrzeby deregulacji. My tylko pokazujemy, co warto zmienić dla dobra nas wszystkich. Wierzę, że to się uda. Myślę, że strona rządowa zupełnie na serio pierwsze zgłoszenia przyjęła. Poziom odrzucenia mamy na poziomie tylko 9 proc. z tego, co przekazaliśmy – stwierdził prezes InPostu. Na stronie internetowej sprawdzamy.com pojawiło się ponad 170 propozycji. Do końca kwietnia możliwe będzie zaprezentowanie 300 propozycji dot. deregulacji. W maju pierwsze propozycje będą mogły trafić do Sejmu.

Wśród dotychczasowo przygotowanych propozycji są m.in.: rozszerzenie mediacji w sprawach administracyjnych; pakiety rozwiązań poprawiające płynność firm, w tym kasowy PIT dla szerszego grona firm oraz krótsze terminy zwrotu VAT; uproszczenie raportowania do urzędów skarbowych; usprawnienie procedur w przetargach publicznych; czytelne rachunki za prąd dla obywateli i firm, szybsza możliwość uruchamiania już istniejących inwestycji OZE i zwiększenie limitów instalacji fotowoltaicznych do użytku własnego.

