Trzecia transza pomysłów ws. deregulacji. Kasowy PIT, zwolnienie z VAT

"SprawdzaMy – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski zaprezentowała trzecią turę pomysłów, która została już opublikowane na stronach www.sprawdzamy.com – można je przeanalizować, a także oddać głos na dowolną liczbę inicjatyw. Najważniejsze z nich obejmują m.in.: rewolucyjne rozszerzenie mediacji w sprawach administracyjnych, dzięki czemu zamiast obciążać sporami sądy strony mediacji osiągają porozumienie, do budżetu Państwa wpływają środki, a firmy i obywatele mogą nadal prowadzić działalność, zamiast często prowadzić wieloletnie kosztowne spory sądowe lub w skrajnych przypadkach ogłaszać upadłość" – czytamy w komunikacie.

Prostsze rachunki, ułatwienia w OZE

Trzeci tydzień to także kolejny pakiet poprawiający płynność firm w dobie drogich kredytów bankowych, czyli kasowy PIT dla szerszego grona firm oraz krótsze terminy zwrotu VAT połączone z mechanizmem ostrzegania przed nieuczciwymi kontrahentami czy ułatwienia w egzekucji należności. To także uproszczenie raportowania do urzędów skarbowych, zwiększenie skłonności do inwestycji przez usprawnienie procedur w przetargach publicznych i lepszy dzięki temu dostęp do nich dla polskich firm, a także wiele uproszczeń w zakresie procedur dostępu i korzystania z dofinansowań unijnych.

Nowy pakiet propozycji to również czytelne rachunki za prąd dla obywateli i firm, szybsza możliwość uruchamiania już istniejących inwestycji OZE i zwiększenie limitów instalacji PV do użytku własnego – bardzo ważne dla rolników i małych firm. Pakiet propozycji przewiduje również ułatwienia w procedurach administracyjnych, zwolnienie usług prawnych z VAT, zwiększenie jednorazowej kwoty amortyzacji. Sztandarowym projektem cyfryzacyjnym, opartym na już istniejących możliwościach, to dostęp do wszystkich badań medycznych w aplikacjach IKP (Internetowe Konto Pacjenta) i/lub w m-Obywatelu. Rozwiązania w tym tygodniu zawierają również wybrane propozycje poselskich projektów deregulacyjnych rządowego, projektów PiS oraz Polska 2050, wskazano również.

Poprzednie propozycje

W poprzedniej turze uwzględniono m.in.: zniesienie obowiązku badań okresowych niepełnosprawnych, ograniczenie kradzieży tożsamości, elektroniczne paragony fiskalne, wdrożenie nowych usług cyfrowych, 12-miesięczne vacatio legis, uproszczona egzekucja należności, aktualizacja interpretacji podatkowych czy pozyskiwanie informacji przez organy skarbowe z rejestrów publicznych.

"Trzecia tura propozycji deregulacyjnych to ogromny pakiet ułatwień dla wszystkich obywateli oraz małych firm. Proponujemy uproszczenia, mniej biurokracji i kolejne propozycje płynnościowe – jak szybszy zwrot VAT, większa kwota amortyzacji, szerszy kasowy PIT oraz lepszy dostęp dla polskich firm do przetargów publicznych. Do tego pakiet ułatwień dla istniejących inwestycji OZE, uproszczenia w procedurach pozyskiwania funduszy unijnych, lepsza dostępność do sądów czy łatwiejsza egzekucja należności. Nasi eksperci pracują bardzo intensywnie – co tydzień będziemy publikować kolejny pakiet propozycji. Już teraz pokazaliśmy 78 rozwiązań – na stronach www.sprawdzamy.com można na nie głosować, a nawet je komentować. Zapraszamy do zgłaszania dobrych inicjatyw – ale takich, które będą służyć szerokim grupom społecznym, a najlepiej wszystkim Polakom" – powiedział stojący na czele inicjatywy Rafał Brzoska, cytowany w materiale.

SprawdzaMy – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski to oddolna akcja, która działa w celu przygotowania i zaproponowania politykom pakietu rozwiązań w zakresie deregulacji, uproszczeń i ułatwień obrotu gospodarczego.

