Elektroniczne paragony? Nowe pomysły ws. deregulacji

To m.in.: zniesienie obowiązku badań okresowych niepełnosprawnych, ograniczenie kradzieży tożsamości, elektroniczne paragony fiskalne, wdrożenie usług cyfrowych, 12-miesięczne vacatio legis, uproszczoną egzekucja należności, aktualizację interpretacji podatkowych czy pozyskiwanie informacji przez organy skarbowe z rejestrów publicznych, podała SprawdzaMy – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski.

"Nadzwyczaj istotne jest wprowadzenia uproszczonego mechanizmu egzekucji należności na podstawie faktur z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i zaksięgowanych w JPK przez dłużnika. Obecnie proces egzekucji wymaga postępowania sądowego, co jest czasochłonne i kosztowne, a spóźnione płatności mogą prowadzić do problemów finansowych firm. Nowy system przyspieszy odzyskiwanie należności, zmniejszy koszty postępowań sądowych i poprawi płynność finansową firm. Uproszczenie procesu egzekucji przyczyni się także do odciążenia sądów. Zmiany wymagają nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego" – powiedział stojący na czele inicjatywy Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

"Drukowanie jest zbędne"

Prezes Corporate Connections Ryszard Chmura zwrócił uwagę na propozycję zniesienia obowiązku wydawania papierowych paragonów przy płatnościach bezgotówkowych (karta, BLIK).

"Dane tych transakcji są już rejestrowane w systemach bankowych, wiec ich drukowanie jest zbędne. Zmiana obniży koszty firm, uprości ewidencje i ograniczy zużycie papieru, bez wpływu na kontrolę skarbową. Wymaga to zmian w ustawie o VAT i rozporządzeniu ministra finansów" – powiedział Chmura.

Weryfikacja klientów

Zdaniem prezesa Polskiej Rady Biznesu Wojciecha Kostrzewy, należy wprowadzić system umożliwiający bankom i instytucjom finansowym weryfikację wizerunku twarzy klientów z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO).

"Obecnie brak skutecznej weryfikacji sprzyja wyłudzeniom kredytowym i oszustwom w sytuacji przejęcia danych z dowodu osobistego przez kryminalistów. Automatyczna identyfikacja ograniczy przestępstwa finansowe, poprawiając bezpieczeństwo obywateli. Ważne jest wprowadzenie regulacji umożliwiających podpisywanie umów w pełni cyfrowo, co usprawni i przyspieszy załatwianie spraw biznesowych, redukując przy tym formalności i koszty związane z obsługą dokumentacji. Legalizacja elektronicznej formy umów leasingowych, umów przeniesienia praw autorskich, umów o pracę, etc. zwiększy bezpieczeństwo transakcji oraz ułatwi obieg dokumentów. Nie mówiąc o tym, jak bardzo obniży koszty bieżącego działania firm" – wskazał Kostrzewa.

"Od lat postulujemy wprowadzenie zakazu żądania przez urzędy i inne instytucje dokumentów i informacji dostępnych w publicznych rejestrach, np. w Krajowym Rejestrze Sadowym, księgach wieczystych lub bazie danych PESEL. Obecnie przedsiębiorcy muszą dostarczać te same dane, które urzędy mogą sprawdzić samodzielnie. To zbędna biurokracja. Nowe podejście przyspieszy procedury administracyjne i zmniejszy koszty" – dodał prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki.

Członkini Rady Przedsiębiorców Małgorzata Adamkiewicz zwróciła uwagę na potrzebę odejścia od wymogu cyklicznego odnawiania orzeczeń o niepełnosprawności dla osób z trwałymi schorzeniami, które nie rokują poprawy.

"Obecnie osoby z nieuleczalnymi chorobami, np. Zespół Downa czy autyzm, muszą regularnie udowadniać, że ich stan się nie zmienił, co prowadzi do zbędnej biurokracji i stresu. Wprowadzenie bezterminowych orzeczeń ułatwiłoby życie tym osobom, zapewniając im stabilność i komfort psychiczny, a także zmniejszyłoby obciążenia administracyjne. Wymaga to reformy systemu orzecznictwa, w tym ujednolicenia kryteriów i procedur w różnych instytucjach orzekających" – wyjaśniła Adamkiewicz.

"Od wielu lat apelujemy o 12-miesięczny okres przejściowy (vacatio legis) dla zmian w przepisach podatkowych. Obecnie zmiany wchodzą w życie zbyt szybko, co utrudnia planowanie finansowe firmom i zniechęca inwestorów. Wprowadzenie obowiązkowego 12-miesięcznego vacatio legis zwiększyłoby przewidywalność prawa, poprawiło zaufanie do państwa i ułatwiło przedsiębiorcom adaptację do nowych regulacji. Zmiana wymaga nowelizacji Ordynacji podatkowej i ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych" – podsumował prezes Pracodawców RP Rafał Dutkiewicz.

Ostatnio Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) złożyło wniosek o powołanie specjalnej komisji ds. deregulacji, mającej na celu uproszczenie przepisów prawnych i redukcję biurokracji, przypomniano w materiale.

"Inicjatywa ta spotkała się z poparciem inicjatywy SprawdzaMy – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski – kierowanej przez Rafała Brzoskę. Celem komisji byłoby monitorowanie i wspieranie procesów deregulacyjnych oraz zapewnienie, że proponowane zmiany będą skuteczne i korzystne dla obywateli oraz przedsiębiorców" – czytamy dalej.

SprawdzaMy – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski to oddolna akcja, która działa w celu przygotowania i zaproponowania politykom pakietu rozwiązań w zakresie deregulacji, uproszczeń i ułatwień obrotu gospodarczego.

