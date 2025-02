Kiedy twórca potęgi InPostu Rafał Brzoska się zorientuje?

Brzoska dla Tuska w Polsce – tak jak Musk dla Trumpa w USA – będzie „deregulował” gospodarkę!

I tylko o ten komunikat chodziło Tuskowi, bo przecież nie o „zderegulowanie” polskiej gospodarki ani o jej „odbiurokratyzowanie”. Zresztą gdyby chodziło mu o „zderegulowanie” i „odbiurokratyzowanie” gospodarki, toby ją po prostu „zderegulował” i „odbiurokratyzował”, bo to on najlepiej wie, jak to zrobić – w końcu sam ją od lat „przeregulowuje” i „biurokratyzuje”.