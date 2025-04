Brzoska ma pomysł dot. emerytur. "W jednej aplikacji"

W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami zespołu ds. deregulacji, na którego czele stoi prezes InPostu Rafał Brzoska. Tematem było podsumowanie dotychczasowych działań dot. uproszczenia przepisów.

Do rządu wpłynęło już 111 propozycji deregulacyjnych. Brzoska przekazał, że do końca kwietnia możliwe będzie zaprezentowanie 300 propozycji dot. deregulacji. W maju pierwsze propozycje będą mogły trafić do Sejmu. Wśród dotychczasowo przygotowanych propozycji są m.in.: rozszerzenie mediacji w sprawach administracyjnych; pakiety rozwiązań poprawiające płynność firm, w tym kasowy PIT dla szerszego grona firm oraz krótsze terminy zwrotu VAT; uproszczenie raportowania do urzędów skarbowych; usprawnienie procedur w przetargach publicznych; czytelne rachunki za prąd dla obywateli i firm, szybsza możliwość uruchamiania już istniejących inwestycji OZE i zwiększenie limitów instalacji fotowoltaicznych do użytku własnego.

Nowy pomysł zespołu Brzoski. Chodzi o emerytury

Dziennik "Rzeczpospolita" dotarł do najnowszych propozycji legislacyjnych inicjatywy "SprawdzaMY" – Przedsiębiorcy dla Polski. Wśród pomysłów zespołu Rafała Brzoski znalazł się punkt: "Wiedza o wszystkich formach emerytury w jednej aplikacji". "Dziś, gdy przyszły emeryt chce sprawdzić, jakie będzie jego świadczenie, musi osobno weryfikować, jakie środki ma odłożone w ZUS, jak i w OFE czy programach pracowniczych. Zespół Brzoski proponuje ułatwienie: wszystkie te dane mogłyby zostać zgromadzone w popularnej aplikacji mObywatel. W ten sposób każdy mógłby szybko sprawdzić, jaka byłaby suma jego emerytalnych świadczeń z różnych źródeł" – czytamy.

Według "Rz", podobna idea przyświeca pomysłowi zebrania danych z ZUS i administracji skarbowej dla celów weryfikacji solidności danego przedsiębiorcy. Za zgodą firmy poddającej się takiej weryfikacji bank udzielający mu kredytu mógłby szybko uzyskać dane o zapłaconych lub zaległych podatkach i składkach. Podobnych informacji mogłyby się domagać przedsiębiorstwa weryfikując solidność ewentualnego partnera handlowego.

