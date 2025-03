111 propozycji deregulacyjnych. Brzoska: Odpalamy licznik

W poniedziałek premier Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami zespołu ds. deregulacji, na którego czele stoi prezes InPostu Rafał Brzoska. Tematem było podsumowanie dotychczasowych działań dot. uproszczenia przepisów.

– Do rządu, włącznie z dzisiejszym pakietem, poszło ponad 110, dokładnie 111 propozycji deregulacyjnych. Dzisiaj odpalamy na stronie internetowej licznik odliczający 100 dni od momentu oficjalnego przekazania stronie rządowej tych pierwszych 111 propozycji – powiedział Brzoska, cytowany przez PAP.

Deregulacja. Brzoska: Liczba absurdów jest przytłaczająca

– Liczba absurdów biurokratycznych jest przytłaczająca. Co mnie najbardziej cieszy, ponad politycznymi podziałami wszyscy widzą potrzeby deregulacji. My tylko pokazujemy, co warto zmienić dla dobra nas wszystkich. Wierzę, że to się uda. Myślę, że strona rządowa zupełnie na serio pierwsze zgłoszenia przyjęła. Poziom odrzucenia mamy na poziomie tylko 9 proc. z tego, co przekazaliśmy – mówił Rafał Brzoska. Na stronie internetowej sprawdzamy.com pojawiło się ponad 170 propozycji.

Prezes InPostu przekazał, że do końca kwietnia możliwe będzie zaprezentowanie 300 propozycji dot. deregulacji. W maju pierwsze propozycje będą mogły trafić do Sejmu. Wśród dotychczasowo przygotowanych propozycji są m.in.: rozszerzenie mediacji w sprawach administracyjnych; pakiety rozwiązań poprawiające płynność firm, w tym kasowy PIT dla szerszego grona firm oraz krótsze terminy zwrotu VAT; uproszczenie raportowania do urzędów skarbowych; usprawnienie procedur w przetargach publicznych; czytelne rachunki za prąd dla obywateli i firm, szybsza możliwość uruchamiania już istniejących inwestycji OZE i zwiększenie limitów instalacji fotowoltaicznych do użytku własnego.

"SprawdzaMY" – Przedsiębiorcy dla Polski to inicjatywa, która prezentuje kolejne pomysły dot. deregulacji przepisów. Można je przeanalizować, a także oddać głos na dowolną liczbę inicjatyw.

Czytaj też:

Kowalski: Tusk blokuje polski atom, bo działa w interesie NiemiecCzytaj też:

Seniorzy stracą ponad 800 zł? "Skutek oszustwa rządu"