UE pracuje nad zmianami w prawach jazdy

W marcu 2023 r. w ramach pakietu dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie zakazu prowadzenia pojazdów, która ma zlikwidować lukę w jego egzekwowaniu.

Pakiet obejmował nie tylko dyrektywę o zakazach prowadzenia pojazdów, lecz także aktualizację dyrektywy o prawach jazdy oraz dyrektywę zmieniającą dyrektywę o ułatwieniach w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Zmiany w unijnych przepisach

W marcu 2025 roku Rada UE i Parlament UE osiągnęły porozumienie w sprawie wdrażania zakazu prowadzenia pojazdów w UE. Nowe regulacje będą prowadziły do rozszerzenia orzeczonego wobec kierowcy zakazu prowadzenia aut na wszystkie państwa Unii Europejskiej.

W myśl obecnych przepisów państwo członkowskie może ograniczyć prawo do prowadzenia pojazdu wyłącznie na swoim terytorium. Dlatego gdy kierowca popełni poważne przestępstwo lub wykroczenie drogowe w państwie członkowskim innym niż to, które wydało mu prawo jazdy, może otrzymać zakaz prowadzenia pojazdu tylko tam, gdzie popełnił przestępstwo i nadal prowadzić pojazdy gdzie indziej w UE.

Uzgodnione dziś przepisy oznaczają jednak, że państwo członkowskie, na terenie którego doszło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia drogowego będzie musiało informować państwo, które wydało sprawcy prawo jazdy o wprowadzanym zakazie prowadzenia pojazdów. Po otrzymaniu takiej informacji odpowiedni organ będzie musiał na określonych warunkach nałożyć na sprawcę podobny zakaz, co sprawi, że będzie on obowiązywać w całej UE.

Wstępne porozumienie będzie teraz musiało zostać zatwierdzone przez przedstawicieli państw członkowskich w Radzie UE i przez Parlament Europejski. Na koniec – po uprzedniej weryfikacji prawno-językowej – zostanie formalnie przyjęte przez obie instytucje.

