Zaginęli żołnierze USA. Nowe informacje

Podjęto próbę wydobycia opancerzonego pojazdu Hercules. Nie jest jasne, czy Amerykanie znajdowali się wewnątrz maszyny w momencie incydentu, który miał miejsce we wtorek. W nocy na miejsce przybyli polscy żołnierze z 16. Pułku Saperów z Orzysza, by wspomóc działania ratunkowe.

Wsparcie ze strony polskich żołnierzy

"Grupa zadaniowa kilkudziesięciu żołnierzy z ciężkim sprzętem oraz płetwonurkowie w trybie pilnym wyruszają na Litwę, by pomóc w odnalezieniu żołnierzy amerykańskich i wydobyciu wozu bojowego. Odpowiadamy na prośbę naszych sojuszników" – poinformował w czwartek za pośrednictwem platformy X Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier oraz minister obrony narodowej.

Major Magdalena Kościńska, rzecznik 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, poinformowała w rozmowie z RMF FM, że polskie oddziały są w trakcie przygotowań do podjęcia działań ratunkowych. "Mają wpierać te działania, które do tej pory były prowadzone; zapoznają się z terenem, zapoznają się z tym, co ich tam czeka. Pojechały tam wozy zabezpieczenia technicznego, pompa dużej wydajności, spycharko-ładowarki" – przekazała major Kościńska. W sumie do rejonu operacji wysłano 30 polskich specjalistów.

Jak wskazała rzecznik polskiej jednostki, żołnierze z Orzysza „usuwają wodę i starają się tak zabezpieczać, żeby udało się wydostać pojazd opancerzony Hercules. – Teraz nie ma mowy o żadnym dodatkowym sprzęcie, który ma być wysłany z Polski – dodała.

Problemy w akcji poszukiwawczej

Litewskie siły zbrojne podejmują intensywne działania w akcji ratunkowo-poszukiwawczej. W sprawie wydano specjalny komunikat.

"Późnym wieczorem [w sobotę] nurkowie próbowali dotrzeć do zatopionego M88 [Hercules, wóz opancerzony zabezpieczenia technicznego]. Nie udało się to jednak, gdyż pojazd znajduje się pod warstwą zbitego szlamu" – przekazało litewskie wojsko.

"Wypompowywanie szlamu trwało przez całą noc. Trwa oczyszczanie mokradeł. Liczba pracujących maszyn ma zostać zwiększona" – zaznaczono w oświadczeniu.

