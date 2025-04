"Ja tego nie będę słuchał". Trzaskowski odszedł od mównicy

W poniedziałek o godzinie 18 rozpoczęła się debata prezydencka organizowana przez "Super Express", w której udział biorą wszyscy kandydaci: Artur Bartoszewicz, Grzegorz Braun, Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Karol Nawrocki, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Marek Woch, Rafał Trzaskowski oraz Adrian Zandberg.

Debata prezydencka. Ostre starcie Trzaskowskiego i Brauna

Do ostrej wymiany zdań doszło podczas starcia Trzaskowskiego z Braunem. – Cały czas pan kłamie, atakuje, bazuje na bardzo złych emocjach. Dla takich ludzi jak pan nie powinno być miejsca w polityce. Mówi pan rzeczy obrzydliwe. Trzeba być zbulwersowanym. Na tragediach ludzkich robi pan karierę polityczną – mówił Trzaskowski.

Braun przekonywał, że w Polsce następuje proces "ukrainizacji" i "judaizacji". – Co pan opowiada? – oburzył się Trzaskowski. – Parę dni temu był pan oflagowany żydowskim żonkilem, tym znakiem hańby – dodał Braun.

– Co pan mówi?! Jakiej hańby?! To było powstanie w getcie! O czym pan opowiada?! To są bohaterowie naszych historii! Coś nieprawdopodobnego! Ja tego nie będę słuchał, dziękuję panu – powiedział Trzaskowski, po czym odwrócił się i odszedł sprzed pulpitu.

Wybory prezydenckie 2025. Kto po Andrzeju Dudzie?

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ponieważ sondaże wskazują, że będzie potrzebna druga tura, zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Z badań wynika, że w drugiej turze najprawdopodobniej zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Większe szanse na zwycięstwo sondaże dają Trzaskowskiemu.

Czytaj też:

"Coś nieprawdopodobnego". Trzaskowski protestuje po słowach kontrkandydata