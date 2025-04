"Coś nieprawdopodobnego". Trzaskowski protestuje po słowach kontrkandydata

W poniedziałek o godzinie 18 rozpoczęła się debata prezydencka organizowana przez "Super Express", w której udział biorą wszyscy kandydaci: Artur Bartoszewicz, Grzegorz Braun, Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Karol Nawrocki, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Marek Woch, Rafał Trzaskowski oraz Adrian Zandberg.

Maciak: Podziwiam Putina. Trzaskowski: Czegoś takiego nie widziałem, jak żyję

Jakubiak podczas starcia z Maciakiem zapytał go wprost, czy podziwia prezydenta Rosji Władimira Putina. – Tak, tak. Każdy z nas tutaj w Polsce nie dałby rady wytrzymać takiej presji. To świadczy o tym, że jest bardzo dobrym politykiem – oświadczył.

Wtedy Stanowski krzyknął "brawo Putin!" i zaczął klaskać.

Na te słowa zareagował Trzaskowski. – To, co przed chwilą słyszeliśmy, to jest coś nieprawdopodobnego. To znaczy, w momencie, kiedy Putin morduje ludzi, morduje dzieci, pozwala na gwałty w Ukrainie, w tej chwili klaskać Putinowi, to ja naprawdę czegoś takiego nie widziałem, jak żyję. I myślę, że przynajmniej w tej jednej sprawie wszyscy, jak tutaj stoimy, się zgadzamy – stwierdził.

Wybory prezydenckie 2025. Kto po Andrzeju Dudzie?

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ponieważ sondaże wskazują, że będzie potrzebna druga tura, zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Z badań wynika, że w drugiej turze najprawdopodobniej zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Większe szanse na zwycięstwo sondaże dają Trzaskowskiemu.

