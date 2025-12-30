Neutralność płciowa i jawne wynagrodzenia. KPRM nie nadąża za prawem

Te nowe regulacje są częścią transpozycji unijnej Dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń (Directive (EU) 2023/970) do polskiego porządku prawnego i wprowadzają szereg nowych obowiązków informacyjnych dla pracodawców.

Ogłoszenia neutralne płciowo, z widełkami płacowymi

Nowe przepisy nakładają na pracodawców obowiązek informowania kandydatów o proponowanym wynagrodzeniu lub jego widełkach jeszcze na etapie rekrutacji i to w sposób umożliwiający kandydatom świadome negocjacje. Informacja ta może znaleźć się bezpośrednio w ogłoszeniu, być przekazana przed rozmową kwalifikacyjną, albo najpóźniej przed przedstawieniem oferty zatrudnienia.

Dodatkowo, każde ogłoszenie o pracę musi być sformułowane w sposób neutralny płciowo – zarówno nazwy stanowisk, jak i cały tekst ogłoszenia nie może sugerować preferowanej płci kandydata. Taka neutralność językowa ma przeciwdziałać dyskryminacji i promować równość szans. Nowe wymagania obejmują również zakaz zadawania kandydatom pytań o ich aktualne lub wcześniejsze wynagrodzenie, co ma zapobiegać utrwalaniu różnic płacowych w oparciu o historię zatrudnienia.

KPRM ponad własnym prawem?

Problem jednak w tym, że – jak ustalili dziennikarze RMF FM – administracja rządowa sama nie wywiązuje się z własnych reguł. Na portalu nabory.kprm.gov.pl, na którym publikowane są oferty pracy w administracji centralnej, aż 200 spośród 256 aktualnych ogłoszeń nie stosuje neutralności płciowej, a w połowie ofert nie ma informacji o wynagrodzeniu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznaje, że to błąd i zapowiada interwencję, podkreślając, że instytucje państwowe powinny być wzorem we wdrażaniu przepisów. Jednak w praktyce, w porównaniu z firmami prywatnymi, administracja rządowa pozostaje w tyle z realizacją nowych obowiązków.

Warto zauważyć, że zmiany w prawie mają charakter etapowy. Pierwsza faza (jawność wynagrodzeń i neutralność płciowa w rekrutacji) obowiązuje od grudnia 2025 r., a dalsze elementy implementacji unijnej dyrektywy, takie jak obowiązki raportowe czy bardziej zaawansowane mechanizmy egzekwowania równości, mają wejść w życie w 2026 r.

