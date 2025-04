"Machanie szabelką". Polityk Konfederacji uderza w Sikorskiego

Donald Trump grozi Władimirowi Putinowi sankcjami. Prezydent USA stwierdził, ze rosyjski przywódca go "zwodzi".

Republikanin zaznaczył, że "Putin nie powinien bombardować obszarów cywilnych na Ukrainie". Zdaniem amerykańskiego przywódcy odpowiedzią mogą być dodatkowe sankcje wobec Moskwy.

"Nie było powodu, aby Putin w ciągu ostatnich kilku dni wystrzeliwał rakiety w kierunku obszarów cywilnych, miast i miasteczek. To sprawia, że myślę, że może nie chce zatrzymać wojny" – napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Trump stwierdził jednocześnie, że Putin go "po prostu zwodzi". "Musi być traktowany inaczej, poprzez 'Bankowość' czy 'Sankcje wtórne'? Zbyt wielu ludzi umiera!!" – zaznaczył prezydent Stanów Zjednoczonych.

Wawer: Trump wchodzi w rolę pośrednika

Do działań Donalda Trumpa odniósł się polityk Konfederacji Michał Wawer na antenie Radia Zet.

– Donald Trump wchodzi w rolę pośrednika. Najczęstsze obrazki z polityki międzynarodowej, jakie docierają do Polski, to obrazki, jak Trump siedzi z Zełenskim i próbuje go do czegoś przekonywać. To jest właśnie bycie pośrednikiem – bycie osobą, która coś proponuje i sprawdza, czy Rosja i Ukraina się na to zgadzają – zauważył parlamentarzysta.

– Najważniejsze jest to, co dzieje się w tej chwili za zamkniętymi drzwiami. Nie mamy pełnej wiedzy, co się za tymi zamkniętymi drzwiami dzieje, natomiast jeżeli dojdzie do zawarcia pokoju, to może do tego dojść tylko w jeden sposób – że Ukraina i Rosja na jakieś warunki się zgodzą i wtedy będziemy mieli pokój – podkreślił Wawer.

Polityk Konfederacji: Postawa Sikorskiego nie jest dobra dla Ukrainy

W tym kontekście polityk skrytykował postawę prezentowaną przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

– Miejmy jedną rzecz na uwadze – czas nie działa na korzyść Ukrainy. Ukraina systematycznie traci kolejne terytoria, Ukraina ma mniejsze zasoby niż Rosja i te zasoby szybciej jej się wyczerpują – powiedział Michał Wawer.

– Podejście machania szabelką, jakie widzimy ze strony Radosława Sikorskiego na zasadzie: "A niech Ukraina walczy do ostatniego ukraińskiego żołnierza" to nie jest dobre podejście do Ukrainy – dodał poseł Konfederacji.

