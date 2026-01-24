Uzbrojony mężczyzna zastrzelony przez agentów ICE w Minneapolis

W USA trwa operacja największej w historii Ameryki deportacji nielegalnych imigrantów do krajów ich pochodzenia. Przedsięwzięcie to realizują między innymi funkcjonariusze urzędu ds. imigracji i egzekwowania ceł (ICE). W sobotę doszło do strzelaniny.

Uzbrojony mężczyzna zastrzelony przez ICE

W sobotę uzbrojony 51-letni mężczyzna został zastrzelony przez agentów ICE. Na razie nie wiadomo, co dokładnie się wydarzyło. Na miejscu trwa akcja służb, świadkowie są przesłuchiwani przez policje. Wiadomo, że są tam protestujący i doszło do starć z funkcjonariuszami.

Departament Bezpieczeństwa Krajowego potwierdził, że uzbrojony mężczyzna został śmiertelnie postrzelony przez funkcjonariuszy podczas interwencji w południowej części Minneapolis. Lokalna "Minnesota Star Tribune" pisze, że według świadków mężczyzna został wielokrotnie postrzelony w klatkę piersiową.

Broń, którą pokazano w mediach społecznościowych i którą stacja Newsmax potwierdziła jako autentyczną, należącą do zabitego mężczyzny, została zabezpieczona wkrótce po strzelaninie.

W sieci pojawiło się nagranie, które ma pokazywać całe zdarzenie nakręcone przez jednego ze świadków.

twitter

Minneapolis – "miasto sanktuarium" dla nielegalnych imigrantów

Minneapolis jest tzw. "miastem sanktuarium" dla nielegalnych przybyszów. "Miasta sanktuaria" to potoczne określenie miast, których władze przez lata wpuszczały do siebie nielegalnych imigrantów, a teraz utrudniają ich deportacje. To m.in. San Francisco, Oakland, Los Angeles, Chicago czy Nowy Jork. Rządzą tam przedstawiciele Partii Demokratycznej, którzy sprzeciwiają się imigracyjnej polityce administracji prezydenta Trumpa, której elementem jest masowe odsyłanie nielegalnie przebywających w USA cudzoziemców do krajów ich pochodzenia.

Gubernator Walz żąda, by prezydent Trump zakończył operację

Głos zabrał lewicowy gubernator Minnesoty Tim Walz. "Właśnie rozmawiałem z Białym Domem po kolejnej strasznej strzelaninie z udziałem agentów federalnych, do której doszło dzisiaj rano. Minnesota ma dosyć. To jest obrzydliwe. Prezydent musi zakończyć tę operację. Wycofać tysiące agresywnych, niewyszkolonych funkcjonariuszy z Minnesoty. Natychmiast" — napisał gubernator na platformie X.

