Warzecha: Kolejna darowizna dla skorumpowanej Ukrainy

W momencie, kiedy przychodzi do głosowania nad absolutnie kluczową sprawą, która kompletnie nie leży w naszym interesie, a więc nad pieniędzmi, które zostaną wyciągnięte z kieszeni każdego z nas, żeby je przekazać skrajnie skorumpowanej Ukrainie, to okazuje się, że europosłowie PiS głosują dokładnie tak samo jak europosłowie PSL, Lewicy czy Koalicji Obywatelskiej - mówi Łukasz Warzecha.
W środę w Parlamencie Europejskim podczas sesji plenarnej w Strasburgu miały miejsce dwa istotne, a nawet bardzo istotne głosowania. Pierwsze, o którym było głośniej, to głosowanie, które wygrali przeciwnicy umowy Unii Europejskiej z krajami Mercosur.
To było głosowanie wygrane dziesięcioma raptem głosami, bo stosunkiem 334-324 głosów i w nim poparto rezolucję wzywającą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej do rozpatrzenia legalności tej umowy i jej zgodności z prawem europejskim. I o tym głosowaniu było trochę więcej słychać.
Źródło: DoRzeczy.pl