Warzecha: Kolejna darowizna dla skorumpowanej Ukrainy

W środę w Parlamencie Europejskim podczas sesji plenarnej w Strasburgu miały miejsce dwa istotne, a nawet bardzo istotne głosowania. Pierwsze, o którym było głośniej, to głosowanie, które wygrali przeciwnicy umowy Unii Europejskiej z krajami Mercosur.

To było głosowanie wygrane dziesięcioma raptem głosami, bo stosunkiem 334-324 głosów i w nim poparto rezolucję wzywającą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej do rozpatrzenia legalności tej umowy i jej zgodności z prawem europejskim. I o tym głosowaniu było trochę więcej słychać.