"Bezobjawowa polityka rządu Tuska". Co zrobi Trump?

Donald Trump grozi Władimirowi Putinowi sankcjami. Prezydent USA stwierdził, ze rosyjski przywódca go "zwodzi".

Republikanin zaznaczył, że "Putin nie powinien bombardować obszarów cywilnych na Ukrainie". Zdaniem amerykańskiego przywódcy odpowiedzią mogą być dodatkowe sankcje wobec Moskwy.

"Nie było powodu, aby Putin w ciągu ostatnich kilku dni wystrzeliwał rakiety w kierunku obszarów cywilnych, miast i miasteczek. To sprawia, że myślę, że może nie chce zatrzymać wojny" – napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Trump stwierdził jednocześnie, że Putin go "po prostu zwodzi". "Musi być traktowany inaczej, poprzez 'Bankowość' czy 'Sankcje wtórne'? Zbyt wielu ludzi umiera!!" – zaznaczył prezydent Stanów Zjednoczonych.

Wawer: To nie jest kapitulacja Trumpa

Sprawa amerykańskiej polityki wobec Kijowa poróżniła polityków dyskutujących na antenie Radia Zet.

Michał Wawer z Konfederacji uważa, że działania Donalda Trumpa nie oznaczają kapitulacji. – Nie, to jest propozycja pokojowa. Trump wchodzi w rolę pośrednika. Czas nie działa na korzyść Ukrainy – powiedział parlamentarzysta. – Podejście machania szabelką, jakie widzimy ze strony Radosława Sikorskiego, to nie jest dobre podejście – dodał.

W zupełnie innym tonie wypowiedział się Tomasz Trela z Lewicy. – Nie ma zgody na to, żeby cokolwiek Ukraina oddawała – podkreślił poseł. – To, co mówi dzisiaj Trump, może jutro nie mieć związku ze stanem faktycznym – zaznaczył. Parlamentarzysta stwierdził, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest politykiem wyjątkowo niekonsekwentnym, co mają potwierdzać ostatnie miesiące i działania Donalda Trumpa w sprawie polityki celnej.

Bogucki: Bezobjawowa polityka rządu Tuska

W dyskusji padły również krytyczne uwagi pod adresem rządu Donalda Tuska.

Poseł PiS Zbigniew Bogucki ocenił, że polska polityka zagraniczna za rządów Tuska jest "bezobjawowa". – Nie mamy wpływu na to, co dzieje się między Stanami a Ukrainą. W Paryżu nas nie ma, w Londynie nas nie ma – mówił parlamentarzysta. – Gdybyśmy my rządzili, to stanowisko USA byłoby korzystniejsze dla Polski – dodał.

– My tak naprawdę nie wiemy, co jest rzeczywistą stawką rozmów Witkoffa z Putinem – stwierdził z kolei europoseł PSL Adam Jarubas. – Zaakceptowanie zgniłego kompromisu może wywołać rozruchy na Ukrainie i wybór prorosyjskiego kandydata – zaznaczył.

