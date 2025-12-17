Kosiniak-Kamysz: Współpracownicy prezydenta przekroczyli granice chamstwa i kłamstwa

Sprawa przekazania MiG-ów Ukrainie podzieliła prezydenta i rząd. Karol Nawrocki oświadczył, że nie jest o tym informowany. Zaprzeczył temu Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON. Z kolei Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, skrytykował ministra obrony i polecił mu "rachunek sumienia".

"Przekroczyli granice chamstwa i kłamstwa". Kosiniak-Kamysz obwinia ludzi Nawrockiego

– Nie mogę się zgadzać, jak pan Przydacz mówi nieprawdę. Później zresztą wykazano to w tweetach Biura Bezpieczeństwa Narodowego, bo zaczęło się, że nie było informacji, że zabrakło tego tematu, a później, że a może to była, ale nie w taki sposób, jak była wystarczająca. No to, co było czy nie było? – pytał Kosiniak-Kamysz w środę na antenie radia TOK FM.

– Bezpieczeństwo wyjmuję z ram sporu politycznego. Będę się starał ze wszystkich sił i z całej swojej mocy, żeby uzgadniać kwestie, które są kluczowe. Nie będzie przekraczania jednej granicy: chamstwa i kłamstwa. Jak ktoś ją przekracza, to będę reagował – oświadczył.

Zapytany wprost, czy współpracownicy prezydenta przekraczają granice chamstwa i kłamstwa, szef MON odpowiedział, że tak. – Przekroczyli jedną i drugą – ocenił. – Jedną, kiedy wprowadzają w błąd i nie mówią prawdy o sytuacji w Wyrykach (na dom spadła rakieta wystrzelona z polskiego F-16 – red.). I druga, o MiG-ach, to jest wprowadzanie w błąd – argumentował.

– A chamstwo i złe działanie to jest niewpuszczenie naszego attache w Stanach Zjednoczonych na spotkanie w Pentagonie, które przygotował, zatrzaśnięcie przed nim drzwi. Wszystkie te sprawy wyjaśniłem i mam nadzieję, że więcej się nie powtórzą – zaznaczył minister.

Szef MON o relacjach z prezydentem. "Jestem spokojny"

Jednocześnie podkreślił, że nie ma złych relacji z prezydentem i jest o nie spokojny. Jak dodał, ostatni raz rozmawiał z Nawrockim telefonicznie we wtorek na temat piątkowej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie.

