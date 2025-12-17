Wyprowadzanie kozy (ale nie całkiem)

Na Kubie, jak wiadomo, wskutek genialnych komunistycznych rozwiązań sytuacja obywateli jest tak wspaniała, że wielu z nich jeździ wciąż niemal niezniszczalnymi pojazdami amerykańskiej produkcji, liczącymi sobie dzisiaj po 60 lat. Po drugie – że jeśli ktoś ma ten absurdalny pomysł obalić, to będą to Niemcy, którzy mają najwięcej do stracenia. Potrzebny był tutaj jeszcze czynnik zewnętrzny w postaci Chin i spektakularnej ekspansji chińskiej motoryzacji na naszym kontynencie. Chińczykom powinniśmy chyba podziękować.

I stało się: Komisja Europejska ogłosiła właśnie, że chce od zakazu odejść, w zamian prezentując inne pomysły.