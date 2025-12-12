Ambasador Ukrainy o wymianie z Polską. "Nie wolno nam rozmawiać o szczegółach"

Polska może otrzymać drony ukraińskiej produkcji w zamian za przekazanie Ukrainie myśliwców MiG-29 – wynika z zapowiedzi ambasadora Kijowa. Dyplomata podkreślił, że jest to wymiana, dzięki której Polska mogłaby otrzymać od Ukrainy "know-how w zakresie wykorzystania dronów na polu walki".

– To nowoczesny sprzęt, który sprawdził się doskonale i wzmocni zdolności obronne Polski – powiedział Bodnar w piątek (12 grudnia) w RMF FM. Jednocześnie odmówił podania daty dostarczenia MiG-ów Ukrainie, a także szczegółów dotyczących przekazania ukraińskich dronów Polsce.

– Nie tylko przyjaciele, ale i wrogowie mogą nas usłyszeć. Nie wolno nam rozmawiać o szczegółach, które mogłyby zakłócić naszą współpracę – argumentował ambasador.

"Decyzja jeszcze nie zapadła". Komunikat Sztabu Generalnego WP

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował w tym tygodniu, że trwają rozmowy ze stroną ukraińską na temat przekazania samolotów MiG-29. SGWP zaznaczył, że decyzja jeszcze nie zapadła, a ewentualne przekazanie ma być podyktowane brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w Siłach Zbrojnych RP. W zamian Ukraina miałaby przekazać Polsce technologie dronowe i rakietowe.

"Celem jest nie tylko rekompensata sprzętowa, ale przede wszystkim pozyskanie i wspólne rozwijanie nowych kompetencji obronnych i przemysłowych" – podało wojsko w komunikacie opublikowanym we wtorek (9 grudnia).

Spór o MiGi-29. Prezydent i jego ludzie kontra rząd

Sprawa przekazania MiG-ów Ukrainie podzieliła prezydenta i rząd. Karol Nawrocki oświadczył, że nie jest o tym informowany. Zaprzeczył temu Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON. Z kolei Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, skrytykował ministra obrony i polecił mu zrobienie "rachunku sumienia".

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w wydanym w czwartek (11 grudnia) komunikacie, podało, że wbrew twierdzeniom przedstawicieli rządu ani prezydent, ani BBN nie byli "szczegółowo informowani" o przekazaniu MiG-ów-29 stronie ukraińskiej.

Według monitora dostaw broni prowadzonego przez Ośrodek Studiów Wschodnich, dotychczas Polska dostarczyła Ukrainie 14 samolotów MiG-29. 13 takich maszyn przekazała Słowacja.

