Polacy ocenili szefa MON. Oto wyniki

W sobotę miną dwa lata od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Pracownia UCE Research na zlecenie Onetu zadała Polakom pytanie: "Jak ocenia Pan/Pani działania w zakresie bezpieczeństwa i obronności kraju podejmowane przez ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza?".

27,8 proc. respondentów oceniło jego pracę negatywnie. Dobrze o pracy szefa MON wypowiedziało się 39,1 proc. badanych. Zdania w tej sprawie nie ma 33,1 proc. ankietowanych.

Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

Polacy ufają ministrowi

Pod koniec listopada CBOS opublikował nowy sondaż zaufania do polityków. Zaufanie do prezydenta Karola Nawrockiego zadeklarowało 54 proc. respondentów. To o 3 pkt proc. mniej niż miesiąc temu. O 5 pkt proc. (do 31 proc.) wzrósł odsetek ankietowanych, którzy nie ufają głowie państwa.

Drugie miejsce zajmuje ex aequo aż trzech polityków: wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski (KO) oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (KO). Uzyskali oni wyniki na poziomie 44 proc. deklaracji zaufania oraz odpowiednio: 28 proc., 31 proc. i 41 proc. badanych deklaruje do nich brak zaufania.

Zakupy dla wojska

Polska wydaje rekordowe sumy na zbrojenia. Jedną z ostatnio podpisanych umów była ta dotyczą zakupu trzech nowoczesnych okrętów podwodnych. Partnerem Polski w tym przedsięwzięciu została Szwecja.

– To wielki dzień dla bezpieczeństwa państwa polskiego i dla Marynarki Wojennej. (...) Od początku prac rządu, od czasu powstania naszego rządu program "Orka" był naszym priorytetem. Polska pozyska 3 okręty podwodne w ramach programu – poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz.

