Tym politykom Polacy ufają najbardziej. Nawrocki zdecydowanym liderem

Zgodnie z sondażem CBOS przeprowadzonym w dniach 11-22 września, prezydentowi Karolowi Nawrockiemu ufa 58 proc. badanych. To wzrost w ciągu miesiąca o 6 pkt proc. Brak zaufania do Karola Nawrockiego deklaruje 25 proc. respondentów (spadek o 6 pkt proc.). Obojętnych wobec prezydenta jest 12 proc. badanych.

Kosiniak-Kamysz i Sikorski na podium

Na drugim miejscu rankingu zaufania znalazł się wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Liderowi PSL ufa 45 proc. badanych (wzrost o 5 pkt proc.), nie ufa mu 27 proc. (spadek o 2 pkt proc.). Obojętność wobec Władysława Kosiniaka-Kamysza deklaruje 16 proc. respondentów.

Podium zamyka wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Zaufanie do niego deklaruje 45 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.). Szefowi MSZ nie ufa mu 32 proc. (spadek o 3 pkt proc.) respondentów. Obojętnych wobec Radosława Sikorskiego jest 13 proc. respondentów.

Bosak i Mentzen na kolejnych miejscach

Na dwóch kolejnych miejscach znalazło się dwóch polityków Konfederacji: wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (40 proc. zaufania, nieufność – 30 proc., obojętność – 15 proc.) oraz lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen (zaufanie – 40 proc., nieufność – 36 proc., obojętność – 15 proc.).

Ranking nieufności do polityków

Na czele rankingu nieufności znajduje się Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej. Braunowi nie ufa 53 proc. badanych. To o 3 pkt proc. mniej niż przed miesiącem (ufa mu 26 proc., wzrost o 3 pkt proc.). Drugi jest Jarosław Kaczyński – prezesowi PiS nie ufa 52 proc. respondentów (to 7 pkt proc. mniej niż przed miesiącem). Ufa mu 31 proc., wzrost o 1 pkt proc.. Trzeci w tym niechlubnym zestawieniu jest premier Donald Tusk, któremu nie ufa 51 proc. badanych, czyli 3 pkt proc. mniej niż przed miesiącem (ufa mu 36 proc. – wzrost o 1 pkt proc.).

Czytaj też:

Kto powinien zostać premierem? Polacy wskazali następcę TuskaCzytaj też:

Fatalne wieści dla Tuska. Tak oceniają go Polacy