Kto powinien zostać premierem? Polacy wskazali następcę Tuska

Instytut Badań Pollster zapytał ankietowanych, kto powinien zostać nowym szefem rządu, gdyby Donald Tusk ustąpił ze stanowiska. Jak podaje "Super Express", większość badanych (41 proc.) wskazała wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

Kto premierem za Tuska? Wyniki sondażu

Na podium znaleźli się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) i marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050) – obu wskazało po 13 proc. respondentów.

10 proc. pytanych opowiedziało się za wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (Polskie Stronnictwo Ludowe).

Najgorzej wypadli politycy Lewicy: na ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego – jako potencjalnego premiera – wskazało 3 proc. respondentów, a na wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego – tylko 2 proc.

Odpowiedź "ktoś inny" zaznaczyło 18 proc. uczestników sondażu.

Prof. Kik: Sikorski to jedyny profesjonalny minister w tym rządzie

Takie wyniki badania nie dziwią prof. Kazimierza Kika. Jego zdaniem Sikorski to "jedyny profesjonalny minister w obecnym rządzie". – Jednak jego szanse na stanowisko premiera są niewielkie, ponieważ szef MSZ nie ma znaczącej grupy zwolenników w samej Platformie Obywatelskiej – stwierdził politolog w rozmowie z "SE".

Sondaż został przeprowadzony w dniach 27-28 2025 r. września na próbie 1026 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Fatalne wieści dla Tuska. Tak oceniają go Polacy