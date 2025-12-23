"Łączymy się wszyscy w bólu". Tusk o tragedii w kopalni

"Po siedmiu godzinach akcji ratownicy dotarli do dwóch poszukiwanych górników, z którymi utracono kontakt po wypływie metanu w przodku N-9 na poziomie 830 metrów. Niestety lekarz stwierdził ich zgon" – podała JSW w komunikacie wydanym w poniedziałek (22 grudnia) późnym wieczorem.

Spółka podkreśliła, że obaj górnicy byli doświadczonymi pracownikami z wieloletnim stażem. "Rodziny poszkodowanych zostały otoczone opieką psychologiczną" – zapewniono.

Nie żyją dwaj górnicy

W rejonie zdarzenia było wtedy dziesięciu górników, ośmiu wyszło o własnych siłach. Dwaj zmarli pracownicy kopalni mieli 40 i 41 lat.

W akcji brało udział 10 zastępów ratowniczych: dwa z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, dwa z Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim oraz sześć z kopalni "Pniówek". Okoliczności zdarzenia wyjaśnia Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku i służby BHP kopalni.

Wypadek w kopalni "Pniówek". Reaguje premier

"Łączymy się dzisiaj wszyscy w bólu z rodzinami dwóch górników, którzy zginęli w kopalni Pniówek. Władze JSW zapewniły mnie, że bliscy ofiar otoczeni są właściwą opieką i mogą liczyć na wszelką pomoc" – napisał we wtorek (23 grudnia) rano w serwisie X premier Donald Tusk.

Wydobycie węgla

Kopalnia Węgla Kamiennego Pniówek (KWK Pniówek) budowana była w latach 1963-1974. W 1993 roku weszła w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W 2006 roku świętowano wydobycie 100-milionowej tony węgla. Od 2008 roku trwają prace związane z rozbudową kopalni o złoże "Pawłowice 1".

Obszar górniczy złoża "Pniówek" wynosi 28,6 km2, zasoby operatywne to 101,9 mln ton. Obszar górniczy złoża "Pawłowice 1" wynosi 15,8 km2, zasoby operatywne to 54 mln ton. Typ produkowanego węgla: 35.1.