Nawrocki liderem, Bosak na podium. Pierwszy taki sondaż

Z najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Onetu wynika, że prezydentowi Karolowi Nawrockiemu ufa 48,8 proc. badanych, nie ufa 40,6 proc., a neutralne zdanie ma o nim 10,6 proc. ankietowanych.

Drugi w rankingu, szef MSZ Radosław Sikorski, cieszy się zaufaniem 47,8 proc. pytanych. Jego elektorat negatywny to 41,4 proc. 10,1 proc. badanych ma o nim neutralną opinię.

Bosak debiutuje na trzecim stopniu podium

Trzecie miejsce zajmuje wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak, któremu ufa 39,1 proc. respondentów, nie ufa 42,6 proc., a neutralne zdanie ma o nim 14 proc. badanych. Onet podkreśla, że to pierwsze w historii zestawienie, w którym polityk Konfederacji znalazł się na podium.

Czwarty w tym rankingu jest premier Donald Tusk. Ufa mu 39 proc. badanych, nie ufa natomiast aż 54,7 proc. Obojętność wobec szefa rządu wyraziło 6,3 proc. pytanych.

Za plecami Tuska znaleźli się: Rafał Trzaskowski (37 proc. mu ufa, 51,5 proc. nie ufa), Sławomir Mentzen (34,5 proc. mu ufa, 53,4 nie ufa), Władysław Kosiniak-Kamysz (34,4 proc. mu ufa, 49,5 proc. nie ufa), Mateusz Morawiecki (33,9 proc. mu ufa, 54,8 proc. mu nie ufa) oraz Włodzimierz Czarzasty (31,5 proc., 43,6 proc. mu nie ufa).

Pierwszą dziesiątkę zamyka Andrzej Duda, który cieszy się zaufaniem 31 proc. ankietowanych. Byłemu prezydentowi nie ufa 51,8 proc.

Ranking zaufania do polityków. Kaczyński z najgorszym wynikiem

Trzecie miejsce od końca zajmuje prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 27,9 proc. pytanych, natomiast nie ufa aż 58,4 proc. – najwięcej w całym zestawieniu.

Przedostatni jest lider partii Razem Adrian Zandberg z wynikiem 24,7 proc. jeśli chodzi o zaufanie i 46,4 proc. jeśli chodzi o nieufność wobec niego.

Ranking zamyka marszałek Sejmu Szymon Hołownia, któremu ufa 19,3 proc. ankietowanych, a nie ufa 45,4 proc. Hołownia jest także liderem sondażu pod względem obojętności (35,3 proc.).

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 19-20 września 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1100 osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).

