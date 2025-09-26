Rozłam w koalicji po głosowaniu w Sejmie. "Tusk wyszedł od Hołowni w milczeniu"

Głosy m.in. posłów Polski 2050 zdecydowały o tym, że Sejm nie przyjął wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Premier Donald Tusk stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że "nie akceptuje głosowania posłów w tej sprawie" oraz traktuje tę sytuację jako "zły znak". Po konferencji prasowej szef rządu udał się do gabinetu marszałka Sejmu, z którego – jak podała stacja TVN24 – "wyszedł w milczeniu".

Koalicja podzielona w Sejmie. Tusk zły, Hołownia się tłumaczy

Szymona Hołownia powiedział dziennikarzom, że prezydencka ustawa o CPK "zawiera wiele błędów" i "w znacznej mierze jest powieleniem ustawy obywatelskiej, nad którą już pracowaliśmy".

Jak tłumaczył, piątkowe głosowanie było "głosowaniem proceduralnym, które mówi, czy procedujemy, czy nie procedujemy". – To nie jest uchwalenie ustawy, a my nie uchwalamy ustaw z opozycją, tylko z koalicją rządową i posłowie u nas zdecydowali, jak zdecydowali – mówił, podkreślając, że nie było dyscypliny.

– Komisja infrastruktury naprawdę chce pracować nad tą ustawą, żeby wykazać absurdy, które się w niej znajdują – przekonywał marszałek Sejmu.

Prezydencki projekt ws. CPK. Nawrocki spełnia obietnicę z kampanii wyborczej

"Tak dla CPK" to pierwsza inicjatywa ustawodawcza Karola Nawrockiego. Prezydent uroczyście podpisał projekt 7 sierpnia podczas spotkania z mieszkańcami Kalisza.

Nawrocki jeszcze jako kandydat na prezydenta zapowiadał, że jeśli wygra wybory, to w pierwszych dniach urzędowania złoży do laski marszałkowskiej projekt ustawy na kształt obywatelskiego projektu o CPK, pod którym podpisało się niemal 200 tys. obywateli.

Projekt zobowiązuje rząd do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w kształcie określonym przez uchwałę Rady Ministrów z 2023 r., czyli bez cięć w inwestycjach okołolotniskowych oraz drastycznego ograniczenia rozbudowy sieci linii kolejowych.

Projekt zakłada m.in. zakończenie prac budowlanych na nowym lotnisku pod Baranowem do końca 2031 r. oraz uruchomienie ruchu lotniczego do końca 2032 r.

