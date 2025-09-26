Prezydencki projekt przeszedł w Sejmie. Nawrocki reaguje

Sejm w piątek nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tym samym projekt skierowano do dalszych prac w komisji infrastruktury.

Za odrzuceniem prezydenckiego projektu w pierwszym czytaniu głosowało 203 posłów, przeciw było 211 parlamentarzystów, a 12 wstrzymało się od głosu.

Do decyzji Sejmu Karol Nawrocki odniósł się w mediach społecznościowych. "Po pierwsze Polska! Po pierwsze Polacy! To hasło realizuje się w ustawie #TakdlaCPK, która w wyniku dzisiejszego głosowania przeszła pierwsze czytanie i trafiła do prac komisji" – napisał na portalu X (dawniej Twitter).

"Dziękuję wszystkim parlamentarzystom, którzy byli za #TakdlaCPK. Ważna i odważna decyzja! Dla Polski, dla Polaków" – podkreślił prezydent.

Prezydencki projekt ws. CPK. Nawrocki spełnia obietnicę z kampanii wyborczej

"Tak dla CPK" to pierwsza inicjatywa ustawodawcza Karola Nawrockiego. Prezydent uroczyście podpisał projekt 7 sierpnia podczas spotkania z mieszkańcami Kalisza.

Nawrocki jeszcze jako kandydat na prezydenta zapowiadał, że jeśli wygra wybory, to w pierwszych dniach urzędowania złoży do laski marszałkowskiej projekt ustawy na kształt obywatelskiego projektu o CPK, pod którym podpisało się niemal 200 tys. obywateli.

Projekt zobowiązuje rząd do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w kształcie określonym przez uchwałę Rady Ministrów z 2023 r., czyli bez cięć w inwestycjach okołolotniskowych oraz drastycznego ograniczenia rozbudowy sieci linii kolejowych.

Projekt zakłada m.in. zakończenie prac budowlanych na nowym lotnisku pod Baranowem do końca 2031 r. oraz uruchomienie ruchu lotniczego do końca 2032 r.

