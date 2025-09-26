Porażka koalicji Tuska. Sejm zdecydował ws. projektu Nawrockiego o CPK

"Tak dla CPK" to pierwsza inicjatywa ustawodawcza prezydenta Karola Nawrockiego.

Za odrzuceniem prezydenckiego projektu w pierwszym czytaniu było 203 posłów, a przeciwko 211, ponadto 12 wstrzymało się od głosu. To oznacza, że projekt trafi do dalszych prac w sejmowej komisji infrastruktury.

Przeciwko odrzuceniu prezydenckiego projektu zagłosowało 175 posłów PiS, 1 poseł PSL, 9 Polski 2050, 14 Konfederacji, 5 partii Razem, 4 z koła Republikanów, 1 niezależny oraz 2 z Konfederacji Korony Polski Grzegorza Brauna.

Politycy PiS nie kryją radości. "»Kierownik« przyszedł dopilnować swojej koalicji, ale partyjniactwo przegrało z ambitną Polską. Projekt Prezydenta @NawrockiKn w sprawie #TakDlaCPK będzie procedowany w Sejmie" – napisał w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki.

Miażdżący raport NIK ws. CPK

Przygotowanie i realizacja budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w latach 2021-2023 nie przebiegały prawidłowo. Projekt CPK pozostaje obarczony licznymi ryzykami i nie ma gwarancji oddania portu do użytku w 2032 r. – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

W ocenie NIK pełnomocnik rządu do spraw CPK nierzetelnie sprawował nadzór nad realizacją inwestycji, nieprawidłowo definiował jej skalę i zakres realizacji zakładając nieaktualne, nierealistyczne i niemożliwe do dotrzymania terminy.

Polskie Porty Lotnicze bezpodstawnie odstąpiły od modernizacji Lotniska Chopina i rozwijania portu lotniczego w Modlinie, ponosząc jednocześnie wielomilionowe nakłady na budowę Lotniska Warszawa-Radom, bez uzasadnienia ekonomicznego i w oparciu o nierealne założenia. Skutkowało to brakiem zwiększenia przepustowości tych portów, a w konsekwencji utraconymi przychodami.

Kontrola NIK wykazała, że PPL wydatkowały ponad 738 mln zł na Radom, który już w latach 2023-2024 przyniósł 67,5 mln zł strat.

