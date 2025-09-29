Koalicja PiS i Konfederacji? Ciekawe wyniki sondażu

"Czy sądzisz, że w przyszłości PiS wejdzie w koalicję z Konfederacją?" – takie pytanie zadali respondentom ankieterzy agencji SW Research w sondażu na zlecenie "Wprost". Co ciekawe, aż 42,2 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie. 31 proc. ankietowanych uważa, że możliwa jest koalicja Prawa i Sprawiedliwości z ugrupowaniem Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena. Z kolei 26,8 proc. pytanych jest odmiennego zdania.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 23-24 września 2025 r. metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach sondażu przeprowadzono 846 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

Wojna na prawicy

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił pod koniec lipca "Deklarację Polską". Podkreślił, że deklaracja ta "powstała w odpowiedzi na konieczność wyjaśnienia podziałów". Jak wskazał, to propozycja skierowana przede wszystkim do Konfederacji.

W odpowiedzi Sławomir Mentzen opublikował na platformie YouTube nagranie, w którym nazwał lidera PiS "politycznym gangsterem". – Nie mam powodu, żeby temu człowiekowi ufać i za wszelką cenę dążyć do koalicji z nim. Jeżeli ta koalicja skończyłaby się tak, że on nas politycznie zniszczy, (...) to jaki jest sens zawiązywania takiej koalicji? Właściwie żaden – mówił.

Od tego momentu narasta konflikt między Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją, szczególnie frakcją Mentzena, czyli partią Nowa Nadzieja. Kaczyński otwarcie krytykuje Konfederację podczas spotkań ze swoimi sympatykami, a Mentzen nie pozostaje mu dłużny.

Sondaż partyjny

W sondażu Social Changes dla telewizji wPolsce24 PiS uzyskało 29 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 26 proc. Na trzeciej pozycji uplasowała się Konfederacja, która może liczyć na 9 proc. poparcia. Dalej znalazły się: Nowa Lewica, PSL oraz Konfederacja Korony Polskiej (po 6 proc.).

Poza Sejmem znalazłyby się natomiast Polska 2050 Szymona Hołowni (4 proc.) i partia Razem (2 proc.). Aż 12 proc. ankietowanych nie wskazało żadnego ugrupowania, a 1 proc. wybrał inne formacje.

Czytaj też:

Pakt PiS i Konfederacji? Bosak: Nie wykluczamCzytaj też:

Morawiecki ponownie premierem? Patryk Jaki ma inny pomysł