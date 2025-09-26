Nowy sondaż: PiS z największym poparciem. Zaskakujący wynik PSL

W najnowszym sondażu Social Changes dla telewizji wPolsce24 Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 29 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 26 proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja, która może liczyć na 9 proc. poparcia. Dalej znalazły się: Nowa Lewica – 6 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe – 6 proc. oraz Konfederacja Korony Polskiej – 6 proc.

Poza Sejmem znalazłyby się Polska 2050 Szymona Hołowni (4 proc.) oraz partia Razem (2 proc.). Aż 12 proc. ankietowanych nie wskazało żadnego ugrupowania, a 1 proc. wybrał inne formacje. Badanie zostało zrealizowane od 12 do 15 września na ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie 1120 osób.

Zaskakiwać może przede wszystkim wynik PSL. W ostatnich sondażach przeprowadzonych przez inne pracownie ludowcy znajdowali się pod progiem wyborczym (5 proc.). Na przykład w badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza dostało 3,8 proc. poparcia.

Zmiana premiera?

Od dłuższego czasu trwa dyskusja o zmianie na stanowisku premiera. Poseł Polski 2050 Ryszard Petru wskazał, że "naturalnym kandydatem jest wicepremier Radosław Sikorski". – To naturalne, bo wyzwania są geopolityczne, militarne i dyplomatyczne i potrzebna jest nowa energia, zryw, również w gospodarce – stwierdził. Dodał, że "zmiana na stanowisku premiera dokonywana w sposób pokojowy, na zasadzie sztafety, byłaby korzystna dla państwa".

– Nawet w Koalicji Obywatelskiej coraz częściej dyskutuje się o konieczności zmiany premiera – powiedział z kolei marszałek senior Sejmu Marek Sawicki. – Mówiłem przed rekonstrukcją, rozmawiałem z wieloma i młodszymi i starszymi politykami Koalicji Obywatelskiej, znam ich większość osobiście. Ja im zwracałem uwagę na to, że to jest ostatni moment na to, aby zmienić premiera, że rekonstrukcja rządu bez zmiany premiera nie przywiedzie oczekiwanych efektów. I wydaje mi się, że tych efektów brak – powiedział parlamentarzysta PSL.

