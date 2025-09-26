Zmiana premiera. Znany polityk ujawnia kulisy

W ramach ostatniej rekonstrukcji rządu, do której doszło pod koniec lipca, Radosław Sikorski awansował na funkcję wicepremiera. Zgodnie z ostatnim sondażem CBOS, szef MSZ jest na trzecim miejscu rankingu zaufania do polityków. Zaufanie do niego deklaruje 43 proc. badanych. Nie ufa mu 35 proc. Obojętność wyraziło 11 proc. ankietowanych. Z kolei premier Donald Tusk cieszy się zaufaniem 35 proc. badanych. Szefowi rządu nie ufa 54 proc. ankietowanych.

Dyskusja o zmianie na stanowisku szefa rządu trwa od dłuższego czasu. Podobną deklarację były lider Nowoczesnej złożył kilka dni temu. Ryszard Petru wskazał, że "naturalnym kandydatem jest wicepremier Radosław Sikorski". Ocenił przy tym, że zajęcie stanowiska szefa rządu przez obecnego szefa MSZ byłoby dobrym ruchem.

Sawicki: KO ma nie tylko prawo, ale i obowiązek zmiany premiera

Do ewentualnej zmiany na stanowisku premiera odniósł się w piątek marszałek senior Marek Sawicki.

– Nawet w Koalicji Obywatelskiej coraz częściej dyskutuje się o konieczności zmiany premiera – powiedział polityk PSL.

Marek Sawicki zaznaczył, że KO jako "największy partner z tych czterech ugrupowań tworzących dzisiaj rząd" ma nie tylko prawo, ale również obowiązek wskazać nowego kandydata na premiera. Chyba że rzeczywiście uważają, że lepszego od Donalda Tuska nie mają, więc może tak koalicja trwać – zauważył polityk.

Nowy szef rządu? Polityk PSL: Ostatni moment

Jednocześnie poseł PSL zastrzegł, iż nie oznacza to, że Donald Tusk jest dla Platformy Obywatelskiej obciążeniem. – Oni mówią o tym, że trzeba dokonać zmiany premiera – podkreślił.

– Mówiłem przed rekonstrukcją, rozmawiałem z wieloma i młodszymi i starszymi politykami Koalicji Obywatelskiej, znam ich większość osobiście, ja im zwracałem uwagę na to, że to jest ostatni moment na to, aby zmienić premiera, że rekonstrukcja rządu bez zmiany premiera nie przywiedzie oczekiwanych efektów. I wydaje mi się, że tych efektów brak – powiedział Sawicki.

