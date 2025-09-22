"Jestem przekonany". Zmiana premiera jeszcze przed wyborami?

Ryszard Petru, poseł Polski 20250 ocenił, że "naturalnym kandydatem jest wicepremier Radosław Sikorski". Ocenił przy tym, że zajęcie stanowiska szefa rządu przez obecnego szefa MSZ byłoby dobrym ruchem.

– Zawsze jest potrzebna nowa energia, zryw. Nie mówię, że ja to wiem, tylko się spodziewam – dodał.

Przy ostatniej rekonstrukcji rządu, która miała miejsce pod koniec lipca, Radosław Sikorski awansował na funkcję wicepremiera. Zgodnie z ostatnim sondażem CBOS, szef MSZ jest na trzecim miejscu rankingu zaufania do polityków. Zaufanie do niego deklaruje 43 proc. badanych. Nie ufa mu 35 proc. Obojętność wyraziło 11 proc. ankietowanych. Z kolei premier Donald Tusk cieszy się zaufaniem 35 proc. badanych. Szefowi rządu nie ufa 54 proc. ankietowanych.

Fatalne wyniki Polski 2050 w sondażach

Ryszard Petru odniósł się też do sytuacji Polski 2050, którą ocenił bardzo krytycznie. Z ostatniego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że Polska 2050 ma 1 proc. poparcia, co oznacza spadek o 2,4 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

– Trzeba sobie powiedzieć wprost – odeszliśmy jako ugrupowanie od tych ideałów, na które Polacy zagłosowali. To było podejście przedsiębiorcze, zielona energia, ale w takim wymiarze, który miał sens, i taki aspekt społecznikowski stwierdził.

Ryszard Petru ocenił, że "trzeba się uderzyć w piersi". – Uważam, że nastąpiło zbyt dalekie odejście od DNA. Część rzeczy się udała, ale nie ma kwestii spektakularnych, których ludzie oczekiwali – dodał, dopytywany o sukcesy Polski 2050, która współtworzy koalicję rządzącą.

Ocenił również, że ugrupowanie Szymona Hołowni "zbyt często próbuje się ścigać z Razem na niektóre propozycje".