Rośnie zaufanie do prezydenta. Nawrocki liderem rankingu

Badanie zostało przeprowadzone przez pracownię CBOS. "W naszych badaniach na liście ocenianych osobistości życia publicznego i politycznego zawsze znajdują się: prezydent RP, aktualni marszałkowie Sejmu i Senatu, premier oraz szefowie głównych ugrupowań politycznych. Pozostała część listy podlega zmianom. Badanie, którego wyniki prezentujemy, przeprowadziliśmy na reprezentatywnej, imiennej próbie losowej pełnoletnich mieszkańców kraju. Realizowane było ono w ramach procedury mixed-mode" – czytamy w opisie.

Postawione respondentom pytanie brzmiało: "Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie?". Badani mogli dokonać oceny w skali 1-5.

Rośnie zaufanie do prezydenta

Na pierwszym miejscu prezydent Karol Nawrocki. Ufa mu 52 proc. badanych (+4 pkt proc.). 31 proc. respondentów zadeklarowała nieufność, a 11 proc. obojętność. W sumie 5 proc. ankietowanych nie zna prezydenta lub odmówiła odpowiedzi.

Drugi w zestawieniu jest lider Konfederacji. Sławomir Mentzen cieszy się zaufaniem 44 proc. badanych. W jego przypadku nieufność deklaruje 33 proc.

Na trzecim miejscu wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Ufa mu 43 proc., a nie ufa 35 proc.

Kolejne miejsca to: Władysław Kosiniak-Kamysz, Rafał Trzaskowski, Krzysztof Bosak, Szymon Hołownia, Adrian Zandberg, Donald Tusk, Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak, Jarosław Kaczyński, Małgorzata Kidawa-Błońska i Włodzimierz Czarzasty.

Politykiem z największym odsetkiem nieufności jest prezes PiS. W badaniu CBOS 59 proc. respondentów zadeklarowało, że nie ufa Jarosławowi Kaczyńskiemu (przy 30 proc. deklarujących zaufanie). Z kolei premierowi Donaldowi Tuskowi nie ufa 54 proc. badanych, a ufa 35 proc.

