Polacy wystawili ocenę Nawrockiemu. Taką postrzegają jego prezydenturę

CBOS zapytał Polaków w najnowszym sondażu, jak oceniają działalność prezydenta Karola Nawrockiego po pierwszych tygodniach sprawowania funkcji?

44 proc. respondentów oceniło pierwsze tygodnie prezydentury Karola Nawrockiego dobrze. Negatywną opinię wyraziło 30 proc. Zdania na ten temat nie ma 26 proc. badanych.

Minął miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki został zaprzysiężony na urząd prezydenta RP 6 sierpnia. 6 września minął miesiąc jego prezydentury.

Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, podsumował wówczas, że przez ten czas prezydent Karol Nawrocki wziął udział w telekonferencjach z europejskimi liderami i prezydentem USA w sprawie rozmów pokojowych dotyczących Ukrainy. Złożył pierwszą wizytę zagraniczną w USA i spotkał z prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu. Polska została zaproszona na szczyt G20. Ponadto prezydent USA zapewnił o obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Karol Nawrocki wniósł sześć prezydenckich projektów ustaw złożonych do Sejmu (m.in.) tarcza energetyczna, Fundusz Technologii Przełomowych, CPK, PIT 0 proc. dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci, ustawa o ochronie polskiego rolnictwa).

Poza tym Karol Nawrocki spotkał z Polakami w Kaliszu, Kolbuszowej, Krąpieli, Godziszowie, Wolanowie i Wieluniu.

Karol Nawrocki złożył też oficjalną wizytę we Włoszech, gdzie spotkał się z prezydentem i premierem Włoch oraz został przyjęty na audiencji u papieża Leona XIV w Watykanie. Poza tym w Warszawie obył się szczyt przywódców Litwy, Łotwy, Estonii i premier Danii przed wizytą w USA.

Prezydent podpisał 31 ustaw i siedem zawetował. Odbyła się też Rada Gabinetowa na temat finansów publicznych, CPK, atomu i umowy UE-Mercosur.

Badanie CBOS zostało przeprowadzone między 21 sierpnia a 1 września na reprezentatywnej imiennej próbie 917 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Wywiady były prowadzone metodami CAPI (wywiad osobisty, 64,6 proc. wszystkich wywiadów), CATI (wywiad przez telefon, 18,8 proc.) oraz CAWI (przez internet, 16,7 proc. wywiadów).

